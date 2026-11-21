“Nass” trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “Những con người”, đồng thời gợi nhắc đến nhóm nhạc Maroc Nass el Ghiwane nổi tiếng từ những năm 1970. Lấy cảm hứng từ âm nhạc của nhóm, biên đạo Fouad Boussouf xây dựng tác phẩm như một cuộc đối thoại giữa di sản văn hóa và nghệ thuật múa đường phố đương đại, thể hiện tinh thần nổi loạn, chân thật và tràn đầy sức sống của hip-hop.

Các nghệ sĩ thể hiện những chuyển động giàu tính biểu cảm trong vở múa “Nass” tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tối 21-11. Ảnh: HP

Trên sân khấu, 7 vũ công nam mang đến những chuyển động mạnh mẽ, dồn dập và không ngừng biến hóa. Kỹ thuật điêu luyện kết hợp với sự tự do trong biểu đạt, tạo nên những màn trình diễn giàu năng lượng. Mỗi vũ công thể hiện cá tính riêng nhưng vẫn hòa quyện trong nhịp điệu chung của tập thể. Qua đó, tác phẩm gợi mở những suy ngẫm về ký ức văn hóa, nguồn cội và sự gắn kết giữa con người.

Không chỉ thu hút những người yêu nghệ thuật, chương trình còn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ. Có mặt tại Nhà hát Tuổi trẻ cùng nhóm bạn, Phương Hà Vy (Hà Nội), sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ cho biết, em biết đến chương trình qua trang Facebook của Viện Pháp tại Việt Nam.

Những màn trình diễn mạnh mẽ, đồng điệu của các vũ công trong vở múa “Nass” thu hút khán giả Thủ đô. Ảnh: HP

“Em và các bạn thấy chương trình rất thú vị khi đọc thông tin giới thiệu trên Facebook của Viện Pháp tại Việt Nam nên quyết định cùng nhau đến xem. Chúng em muốn nhân dịp này tìm hiểu thêm về múa đương đại, đồng thời có thêm tư liệu thực hiện bài tập nhóm ở trường”, Hà Vy chia sẻ.

Theo Hà Vy, việc chương trình được tổ chức miễn phí cũng tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp cận các loại hình nghệ thuật quốc tế.

Biên đạo Fouad Boussouf thành lập vũ đoàn Massala ở tuổi 27, từng gây tiếng vang với các tác phẩm “Nass” (2018) và “Oum” (2020). Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Le Phare - Trung tâm Biên đạo múa Quốc gia Le Havre, vùng Normandie (Pháp). Tác phẩm “Nass” từng được tuyển chọn bởi mạng lưới múa đương đại Aerowaves và lưu diễn tại nhiều nhà hát danh tiếng ở châu Âu.

Chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, với sự đồng hành của Lên Ngàn; thuộc dự án “Hà Nội Sáng Đèn 2026”. Buổi biểu diễn miễn phí góp phần đưa nghệ thuật múa đương đại quốc tế đến gần hơn với công chúng Thủ đô, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Thông qua cuộc gặp gỡ giữa di sản âm nhạc Maroc và ngôn ngữ múa đương đại của Pháp, “Nass” không chỉ giới thiệu đến công chúng Thủ đô một tác phẩm nghệ thuật giàu năng lượng mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, cho thấy khả năng kết nối con người của nghệ thuật, vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ và nguồn gốc.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” và chủ đề “Kinh tế sáng tạo”, diễn ra từ ngày 13 đến 28-11 với khoảng 150 hoạt động tại 5 cụm không gian: Quảng trường Sáng tạo, Chợ Đồng Xuân, Đình và di tích phố cổ, Công viên Thống Nhất, Rạp hát và Sân khấu cộng đồng. Lễ hội quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia. Thông qua các hoạt động triển lãm, trình diễn nghệ thuật, thiết kế và trải nghiệm sáng tạo, lễ hội hướng tới phát huy giá trị di sản, thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.