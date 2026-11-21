Khu lưu niệm cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Khu lưu niệm cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu rộng 11.300m2, với nhiều hạng mục công trình gồm: cổng chính, biểu tượng đàn tranh, tượng đồng của Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu; khu nhà trưng bày về thân thế, sự nghiệp của ông; khu nhà trưng bày đờn ca tài tử, cải lương; nhà biểu diễn; khu hành chính, cùng nhiều hạng mục khác. Tổng mức đầu tư công trình 70 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh.

Cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh ra và lớn lên tại vùng đất Đôn Châu. Ông đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật cải lương, “Đờn ca tài tử Nam Bộ”.

Tượng cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tại khu lưu niệm. (Ảnh: MINH KHỞI)

Cố soạn giả Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu sáng tác hơn 2.000 bài ca vọng cổ, hơn 50 vở cải lương, sáng tạo thể loại tân cổ giao duyên, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ.

Với những cống hiến to lớn cho các loại hình nghệ thuật dân tộc, cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1988, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 cho những đóng góp xuất sắc đối với loại hình nghệ thuật “Đờn ca tài tử Nam Bộ”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện, cho rằng, những đóng góp của cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu không chỉ làm rạng danh nghệ thuật cải lương, “Đờn ca tài tử Nam Bộ” mà còn là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long. Việc xây dựng khu lưu niệm thể hiện sự tri ân đối với người nghệ sĩ tài hoa, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến các thế hệ mai sau.

Đông đảo người dân địa phương, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến dự buổi lễ khánh thành công trình Khu lưu niệm cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ phối hợp cùng các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, giáo dục truyền thống, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế du lịch.

Các hoạt động giới thiệu, quảng bá, lan tỏa một số tác phẩm xuất sắc của cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tới đông đảo công chúng, góp phần giữ gìn và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương, “Đờn ca tài tử Nam Bộ” đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.