Đồn Biên phòng Tiên Hải (An Giang) và Đảng ủy xã Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) kết nghĩa.

Theo chương trình, hai đơn vị phối hợp vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân, giáo dục và trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Dịp này, xã Cờ Đỏ hỗ trợ 10 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội tại xã Tiên Hải và 10 triệu đồng chăm lo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải.