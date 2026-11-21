Chương trình trình diễn Thả Đèn nước và ghe Cà Hâu chính thức diễn ra trên sông Maspero, đường Điện Biên Phủ, phường Sóc Trăng, đoạn từ cầu C247 đến cầu 30/4 từ tối ngày 21/11 đến 22 giờ ngày 23/11/2026.

Nghi thức thả đèn nước của đồng bào dân tộc Khmer mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo. Ảnh: Trung Phạm

Nghi thức trình diễn thả Đèn Nước trong Lễ hội Oóc Om Bóc mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Ghe Cà Hâu là loại thuyền độc mộc sử dụng cho các vị cao tăng đi tụng kinh, dùng cho các vị Thượng tọa, Đại đức, người có uy tín ngồi và chỉ đạo các đội đua ghe ngo; dùng để chuyên chở lương thực, nước uống, dàn nhạc… phục vụ, tiếp tế hậu cần cho đội ghe ngo trong những cuộc đua ghe ngo. Trong đêm khai mạc, có 23 đèn nước và 4 ghe Cà Hâu của các chùa Khmer tham gia.

Lung linh đèn nước trên dòng Maspero. Ảnh: Trung Phạm

Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe ngo TP. Cần Thơ năm 2026 với chủ đề: “Sắc màu di sản Phương Nam”, do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ chỉ đạo chính thức diễn ra tại Công viên 30/4, phường Phú Lợi.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Phạm

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: việc hợp nhất TP. Cần Thơ cùng tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang đã mở ra không gian phát triển mới, tạo cho Cần Thơ vị thế và tầm nhìn mới. Trong không gian chung ấy, sự giao thoa, hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương, đặc biệt là bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer, Kinh, Hoa và các dân tộc anh em, trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Trung Phạm

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với quan tâm lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc giao lưu, gắn kết, cùng tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer mà còn là ngày hội chung của các dân tộc, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân trong thành phố mới.

Những tiết mục ca múa khắc họa sự giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh - Chăm - Khmer - Hoa gợi tình đất, tình người. Ảnh: Trung Phạm

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản Phương Nam” với thời lượng hơn 60 phút gồm 3 chương. Trong chương trình này, khán giả được thưởng thức nhạc Ngũ âm, múa Rô băm, múa gáo dừa, hình ảnh giã cốm dẹp hoạt cảnh đua ghe Ngo cùng những lời chúc phúc thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và tinh thần cộng đồng trong sản xuất, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Những tiết mục ca múa khắc họa sự giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh - Chăm - Khmer - Hoa gợi tình đất, tình người và khát vọng vươn mình, tạo nên sợi nối tình yêu quê hương với niềm tự hào dân tộc, khẳng định sức sống của di sản văn hóa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Sức sống của di sản văn hóa vẫn luôn trường tồn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Ảnh: Trung Phạm

Khép lại chương trình, các vị lãnh đạo thành phố đã lên sân khấu cùng với các đại biểu, nghệ sĩ, người dân nắm tay múa Rom Vông kết đoàn. Vòng múa gửi gắm và thể hiện tình đoàn kết của các dân tộc anh em ở TP. Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.