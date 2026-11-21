Hành khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thưởng trà và thưởng thức ẩm thực đặc trưng Thái Nguyên trên toa xe cộng đồng của đôi tàu du lịch QT1/QT2. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Chính sách ưu đãi trên được Công ty cổ phần Vận tải đường sắt triển khai nhằm thu hút hành khách, đồng thời mở rộng các sản phẩm du lịch gắn với vận tải đường sắt, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Đôi tàu QT1/QT2 chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 14/11, hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Trước khi áp dụng chương trình giảm giá mới, vé tàu được bán với mức 180.000 đồng/vé/lượt trong dịp diễn ra Festival Trà.

Bên cạnh chính sách giảm 20% giá vé, ngành đường sắt tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho hành khách đi theo nhóm và tập thể. Cụ thể, nhóm 3 hành khách mua 2 vé được tặng 1 vé; nhóm 6 hành khách mua 4 vé được tặng 2 vé. Đối với khách đi tàu tập thể từ 7 người trở lên, mức giảm từ 15% đến 30% giá vé, tùy theo số lượng hành khách và thời điểm mua vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé chiều về.

Đôi tàu du lịch QT1/QT2 tuyến Hà Nội-Lưu Xá (Thái Nguyên) được đưa vào khai thác từ ngày 14/11, góp phần kết nối giao thông và phát triển du lịch trải nghiệm vùng chè Thái Nguyên. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, đôi tàu QT1/QT2 còn được tổ chức theo hướng kết hợp vận tải với trải nghiệm văn hóa, du lịch địa phương. Điểm nhấn của hành trình là toa xe cộng đồng, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu nghệ thuật, thưởng trà và giới thiệu những món ẩm thực chế biến từ trà xanh, sản phẩm đặc trưng gắn liền với vùng đất Thái Nguyên.

Theo lịch trình, đôi tàu dừng đón, trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá. Tàu QT1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6 giờ 25 phút, đến ga Lưu Xá lúc 8 giờ 25 phút. Ở chiều ngược lại, tàu QT2 khởi hành từ ga Lưu Xá lúc 8 giờ 50 phút và về đến ga Hà Nội lúc 10 giờ 50 phút.

Với chính sách giá vé ưu đãi cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc trưng, đôi tàu du lịch QT1/QT2 được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kết nối Hà Nội với Thái Nguyên, đồng thời quảng bá hình ảnh và văn hóa trà của địa phương đến đông đảo du khách.