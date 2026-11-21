Các đại biểu tham dự đêm trình diễn áo dài. Ảnh: My Ny

Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Nai Trần Trung Nhân; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2023 Hoàng Thị Nhung trình diễn. Ảnh: My Ny

Chương trình đưa khán giả ngược dòng lịch sử, tái hiện lại các trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam qua từng thời kỳ, vùng miền. Từ nét mộc mạc, uy nghi của áo Giao Lĩnh của các triều đại Lý, Trần, Lê; sự mộc mạc, gần gũi bình dị của áo Tứ thân vùng đồng bằng Bắc Bộ; vẻ chuẩn mực của quốc phục áo Ngũ thân thời vua Minh Mạng; cho đến những thiết kế cách tân của áo dài Lemur (thập niên 1930) và áo dài Raglan (thập niên 1960). Qua từng bộ trang phục, khán giả có dịp tìm hiểu về sự biến đổi trong kiểu dáng, chất liệu, kỹ thuật may mặc, cũng như những giá trị văn hóa gắn với tà áo dài Việt Nam.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh trình diễn áo dài. Ảnh: My Ny

Điểm nhấn của phần trình diễn thời trang là màn ra mắt bộ sưu tập Hồn Việt - Sắc Đồng Nai do nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh thực hiện với sự tham gia trình diễn của các hoa hậu, á hậu, người mẫu như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2023 Hoàng Thị Nhung…

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu trình diễn. Ảnh: My Ny

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương trình diễn. Ảnh: My Ny

Các thiết kế áo dài khai thác vẻ đẹp truyền thống, kết hợp cảm hứng văn hóa Việt Nam với dấu ấn riêng của vùng đất Đồng Nai. Trong đó, nhiều hình ảnh di tích, danh lam thắng cảnh của Đồng Nai như: Văn miếu Trấn Biên, danh thắng Bửu Long, sóc Bom Bo, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Vườn quốc gia Cát Tiên, Sân bay Long Thành…

Trang phục áo dài được trình diễn tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Bên cạnh trình diễn thời trang, chương trình còn có các tiết mục âm nhạc với sự góp mặt của ca sĩ, Hoa hậu Xuân Hạnh, Muộii, Hoàng Yến Chibi và Đăng Khôi. Các phần trình diễn tạo nên không khí trẻ trung, sôi động, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với đời sống nghệ thuật đương đại.

Các em thiếu nhi trình diễn áo dài. Ảnh: My Ny

Một phần trình diễn áo dài mang bản sắc văn hóa Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan trao hoa cho nhà thiết kế và các hoa hậu, á hậu, người mẫu tham gia đêm trình diễn. Ảnh: My Ny

Đêm trình diễn áo dài và nghệ thuật khép lại trong không khí phấn khởi, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng người dân và du khách. Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc mà còn tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, tạo thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Ca sĩ, Hoa hậu Xuân Hạnh biểu diễn trong chương trình. Ảnh: My Ny

Ca sĩ Muộii biểu diễn. Ảnh: My Ny

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi biểu diễn trong chương trình. Ảnh: My Ny

Ca sĩ Đăng Khôi biểu diễn. Ảnh: My Ny