Đại diện chính quyền, Phật giáo TP.HCM dâng hương tưởng niệm

Tham dự có ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội sách Côn Đảo 2026; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; PGS.TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; các cựu tù nhân chính trị Côn Đảo, thân nhân liệt sĩ, Tăng Ni, Phật tử và người dân.

Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ ý nghĩa của buổi lễ

Trong không khí trang nghiêm, những người tham dự dành một phút nhập từ bi quán, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sau nghi thức dâng hương, dâng đăng, ánh nến được truyền đến những người tham dự. Mỗi người nâng ngọn nến trước ngực, lắng nghe lời quán nguyện trước khi cùng hướng về đầu Cầu Tàu 914 để đặt nến tưởng niệm.

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử, Đoàn viên, chiến sĩ, người dân tham dự

Nói về ý nghĩa của sự kiện, Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết nghi thức này thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì quê hương và sự nghiệp chung của dân tộc.

"Đối với Côn Đảo, đây là vùng đất thiêng liêng, nơi mỗi người cần hướng về bằng cả tấm lòng thành kính và năng lượng bình an. Những ngọn nến không chỉ gửi gắm lời cầu nguyện cho những người đã khuất, mà còn thể hiện mong ước Côn Đảo ngày càng bình an, trù phú.", Thượng tọa Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chia sẻ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong trao các phần quà đến các Đoàn viên

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao tặng 250 phần quà đến các Đoàn viên Thanh niên và học sinh tại Côn Đảo. Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử vùng đất Côn Đảo, ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh vì Tổ quốc, từ đó biết yêu thương, sống có trách nhiệm và góp sức xây dựng quê hương.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Trung ương và TP.HCM tham dự Hội sách Côn Đảo đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quà đến các Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Côn Đảo