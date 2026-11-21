Tối 21.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu, tại xã Đôn Châu. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu, tại xã Đôn Châu, quê hương ông

Soạn giả - NSND Viễn Châu (1924 - 2016) tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh ra và lớn lên tại xã Đôn Châu, tỉnh Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Ông có những đóng góp rất quan trọng trong chặng đường phát triển của nghệ thuật sân khấu Cải lương, tinh hoa văn hóa dân tộc.

Với năng khiếu thiên bẩm và niềm đam mê nghệ thuật dân tộc, ông sớm theo học đàn và ca vọng cổ. Năm 19 tuổi, ông đã trở thành nghệ sĩ đàn tranh được nhiều người biết đến trên sân khấu Cải lương.

Cuối thập niên 1940, ông lên Sài Gòn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, bắt đầu hành trình sáng tạo nghệ thuật bền bỉ, kéo dài gần 70 năm và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử sân khấu Cải lương Nam Bộ.

Bằng tài năng và sức sáng tạo của người nghệ sĩ, ông đã có nhiều đóng góp trong việc cải tiến, phát triển bài ca vọng cổ; đặc biệt là sáng tạo hình thức kết hợp giữa tân nhạc và vọng cổ, hình thành thể loại “tân cổ giao duyên”, tạo bước phát triển mới cho nghệ thuật Cải lương.

Người dân dâng hương cố Soạn giả - NSND Viễn Châu

Với nghệ danh Viễn Châu, ông đã sáng tác hơn 2.000 bài ca vọng cổ và trên 50 vở Cải lương; trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng, sống mãi trong lòng công chúng như: Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Chuyện tình Lan và Điệp, Tình Mẫu tử, Tình anh bán chiếu, Sầu vương ý nhạc, Ông lão chèo đò...

Không chỉ là một soạn giả tài năng, ông còn có công đào tạo, dìu dắt và sáng tác nhiều tác phẩm phù hợp với sở trường của từng nghệ sĩ; góp phần tạo dựng tên tuổi cho nhiều thế hệ nghệ sĩ Cải lương nổi tiếng như: Út Trà Ôn, Thành Được, Minh Cảnh, Minh Vương, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ và nhiều nghệ sĩ khác.

Với những cống hiến bền bỉ, to lớn cho nghệ thuật nước nhà, ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: danh hiệu NSƯT năm 1988, NSND năm 2012 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014, vì những đóng góp xuất sắc đối với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, sự nghiệp và những giá trị nghệ thuật mà Soạn giả - NSND Viễn Châu để lại không chỉ góp phần làm rạng danh cho nghệ thuật Cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ, mà còn là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long.

Tên tuổi và những tác phẩm của ông sẽ mãi được trân trọng, gìn giữ và phát huy; tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu trong hoạt động nghệ thuật. Năm 2024, tỉnh Trà Vinh (cũ) đã thống nhất tạo quỹ đất, với diện tích 11.300m2 tại quê hương của cố Soạn giả; đồng thời tiến hành vận động gây quỹ xây dựng công trình vào tháng 11.2024.

Công trình được xây dựng vào tháng 11.2024, đến nay đã hoàn thành

Công trình là nơi tri ân cố Soạn giả - NSND Viễn Châu, nhằm giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của ông; tạo không gian để công chúng tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử và Cải lương. Qua đó, tỉnh có thêm một địa chỉ để giới thiệu di sản văn hóa của quê hương đến với du khách.

Công trình có tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng, trong đó 60 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và 10 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Các hạng mục chính gồm: sân lễ hội, nhà biểu diễn, không gian trưng bày, khu giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử và Cải lương; cùng các hạng mục cảnh quan, dịch vụ phục vụ khách tham quan.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành chức năng cần duy trì hoạt động định kỳ để Khu lưu niệm trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa và điểm đến của khách du lịch

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, trong quá trình vận động, tỉnh nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp quý báu của các công ty, doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ văn nghệ sĩ, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM góp phần quan trọng, tạo thêm nguồn lực để Vĩnh Long hoàn thành công trình đúng kế hoạch và tiến độ đề ra.

Để Khu lưu niệm sớm đi vào hoạt động và phát huy giá trị, UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Sở VHTTDL chú trọng sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của NSND Viễn Châu; phối hợp với các nghệ sĩ, nghệ nhân tổ chức biểu diễn, giao lưu, giáo dục truyền thống. Các hoạt động cần duy trì định kỳ để Khu lưu niệm trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa và điểm đến của khách du lịch.

Các sở, ngành tỉnh cần kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh Vĩnh Long, đưa công trình trở thành địa chỉ văn hóa tiêu biểu, góp phần gìn giữ, truyền lại cho thế hệ trẻ những giá trị đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử và Cải lương Nam Bộ.