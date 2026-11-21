Chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn thời trang và trải nghiệm kéo dài trong ba ngày, từ 21 đến 23/11. Chuỗi hoạt động sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu, nghệ sĩ, các cơ sở đào tạo, làng nghề và đông đảo người yêu áo dài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội (Ảnh: Lê Phú)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài góp phần gìn giữ một trang phục truyền thống, ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (Ảnh: Lê Phú)

"Từ nhận thức đó, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội được tổ chức và duy trì qua các năm, từng bước trở thành một sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa của Thủ đô. Lễ hội không chỉ tạo không gian tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn mở ra cơ hội kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp thời trang, đơn vị lữ hành và cộng đồng yêu áo dài; qua đó góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội” - ông Nguyễn Trần Quang cho biết thêm.

Là hoạt động văn hóa, du lịch thường niên của Thủ đô, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội hướng tới tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị áo dài Việt Nam - biểu tượng văn hóa kết tinh bản sắc, tâm hồn và cốt cách dân tộc. Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của tà áo dài qua các bộ sưu tập và chương trình trình diễn, lễ hội còn tạo dựng không gian kết nối giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề, cơ sở đào tạo và công chúng; khuyến khích sáng tạo trên nền tảng tôn trọng giá trị truyền thống. Qua đó, áo dài được tiếp cận gần gũi, sinh động hơn, tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày và trở thành niềm tự hào được trao truyền giữa các thế hệ.

Là hoạt động văn hóa, du lịch thường niên của Thủ đô, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội hướng tới tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị áo dài Việt Nam (Ảnh: Lê Phú)

Đêm nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa” được dàn dựng như một hành trình khám phá Thủ đô qua bốn mùa trong năm. Mỗi mùa mở ra một không gian, sắc màu và cảm xúc riêng, đưa khán giả đi qua cảnh quan thiên nhiên, những lớp trầm tích văn hóa, nhịp sống và con người Hà Nội: mùa thu lãng mạn với hồ Gươm, phố cổ, những con phố dịu dàng trong hương hoa; mùa đông gợi chiều sâu lịch sử và nét trầm mặc của Thăng Long - Hà Nội; mùa xuân rực rỡ sức sống với muôn hoa đua nở; mùa hạ trẻ trung, năng động, sáng tạo và đầy cảm hứng khám phá.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu – nhà thiết kế Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá. Mỗi BST mang một tinh thần và ngôn ngữ tạo hình riêng, tạo nên sự đa dạng trong cách tiếp cận áo dài, khả năng kế thừa, làm mới chất liệu, kỹ thuật và cảm hứng truyền thống trong sáng tạo thời trang hôm nay.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế (Ảnh: Lê Phú)

Bằng ngôn ngữ kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn, đêm khai mạc mong muốn khắc họa hình ảnh một Hà Nội vừa giàu truyền thống, ngàn năm văn hiến, vừa trẻ trung, năng động và không ngừng đổi mới.

Đa dạng chuỗi hoạt động trải nghiệm

Sau đêm khai mạc, Lễ hội tiếp tục với nhiều hoạt động nổi bật trong ngày 22/11. Điểm nhấn đặc biệt là Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản”, diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, quy tụ hơn 2.000 người tham gia đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Bách Hoa Bộ Hành cùng các tổ chức, câu lạc bộ, đơn vị, hội viên và đông đảo người dân yêu áo dài.

Sau đêm khai mạc, Lễ hội tiếp tục với nhiều hoạt động nổi bật trong ngày 22/11 (Ảnh: Lê Phú)

Trong những tà áo dài truyền thống và cách tân, đoàn diễu hành sẽ tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng Thủ đô, kết nối các giá trị di sản với nhịp sống đương đại, lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam và hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu sức sống đến người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, dự kiến có khoảng 500 người tham gia, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện. Hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài, khẳng định đây là trang phục văn hóa dành cho mọi thế hệ, góp phần đưa áo dài trở thành một biểu tượng sống động trong đời sống cộng đồng.

Bên cạnh đó, chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng do nhà thiết kế Nhật Thực phối hợp với các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi thực hiện.

Bên cạnh đó, tối 22/11, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” sẽ giới thiệu 10 bộ sưu tập do sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Thành phố thực hiện. Chương trình bế mạc Lễ hội diễn ra tối 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội, với phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, gồm Trung Beret, Hương Beful, Cao Thu Vân, Hàn Phượng và Phùng Thu Thủy.

Song song với các hoạt động sân khấu, trong suốt ba ngày từ 21 đến 23/11, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội được tổ chức thành hành trình trải nghiệm áo dài với 4 không gian trưng bày và tương tác. Không gian làng nghề truyền thống giới thiệu sản phẩm và hoạt động thao diễn của nghệ nhân Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức, giúp công chúng tìm hiểu quy trình, kỹ thuật và sự công phu trong từng công đoạn làm nên tà áo.

Không gian trình diễn và giới thiệu bộ sưu tập quy tụ các nhà thiết kế, thương hiệu áo dài; không gian phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và quà tặng đặc sắc của Thủ đô mở ra thêm lựa chọn khám phá, mua sắm; trong khi không gian sáng tạo của sinh viên và khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam giới thiệu những ý tưởng, góc nhìn đa dạng về áo dài.

Song song với các hoạt động sân khấu, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội được tổ chức thành hành trình trải nghiệm áo dài với 4 không gian trưng bày và tương tác (Ảnh: Lê Phú)

Tại các không gian trải nghiệm, người dân và du khách có thể tham gia workshop làm đồ thủ công, trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu và đính kết trang trí; tìm hiểu, trải nghiệm các công đoạn làm áo dài; thưởng trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, tham gia trò chơi dân gian và lưu lại khoảnh khắc tại khu vực chụp ảnh check-in. Các hoạt động được thiết kế để công chúng không chỉ ngắm nhìn mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và cảm nhận giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng chất liệu, đường kim, mũi chỉ và họa tiết.

Với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần lan tỏa tình yêu áo dài, nâng cao ý thức gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, khơi mở những hướng sáng tạo mới cho áo dài trong đời sống đương đại. Qua đó, lễ hội tiếp tục quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo và hấp dẫn; góp phần khẳng định vị thế Thủ đô là điểm đến văn hóa, du lịch hàng đầu Việt Nam.