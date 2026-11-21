Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân từ ngày 19-21/11.

Bà Leyla Aliyeva phát biểu tại sự kiện

Đây là lần thứ hai bà Leyla Aliyeva đến thăm trường, tiếp nối chuyến thăm đầu tiên vào tháng 4/2025.

Sự kiện đã trình chiếu bộ phim tài liệu ngắn tái hiện hành trình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc, khởi nguồn từ những chuyến thăm đặt nền móng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Heydar Aliyev, tiếp tục được bồi đắp bằng những dấu mốc hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại sự kiện, bà Leyla Aliyeva bày tỏ niềm vui khi trở lại Việt Nam và gặp lại những người bạn cũ. Bà chia sẻ nhiều tình cảm với đất nước và con người Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn những người bạn Việt Nam đã dành tình cảm đặc biệt cho đất nước và con người Azerbaijan.

Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev đồng thời mong muốn tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc luôn bền vững, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và thương mại.

TS. Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của dự án mới: “Chúng tôi tin rằng không gian này không chỉ giới thiệu văn hóa Azerbaijan, mà còn là nơi đào tạo, trải nghiệm và gìn giữ tình hữu nghị cho mai sau. Tình hữu nghị sẽ bền vững nhất khi ký ức lịch sử được chuyển hóa thành những giá trị sống động, thiết thực cho hiện tại và tương lai”.

Bà Leyla Aliyeva và lãnh đạo trường cùng khởi động ý tưởng Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức khởi động ý tưởng Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan trong khuôn viên nhà trường, do bà Leyla Aliyeva và TS. Trịnh Thị Thu Hà cùng thực hiện.

Tương tự Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Baku, Góc Baku tại Hà Nội được kỳ vọng trở thành địa chỉ văn hóa, gửi gắm tình cảm và sự tri ân của người Việt Nam dành cho bạn bè Azerbaijan.

Khép lại chương trình là Tiệc trà di sản Việt Nam. Từ điểm chung giữa văn hóa uống trà đen trong cốc hình quả lê của người Azerbaijan và văn hóa trà xanh của người Việt, nghệ nhân trà Đào Đức Hiếu đã giới thiệu với đoàn những dòng trà đặc sắc cùng nghệ thuật thưởng trà Việt.