Không gian văn hóa dân tộc Tày.

Quê hương của người Tày là vùng Việt Bắc và Đông Bắc. Người Tày đến Sơn La chủ yếu từ sau năm 1954, theo con đường công tác, lập nghiệp, hôn nhân hoặc đoàn tụ gia đình. Hiện nay, đồng bào cư trú rải rác, xen cư với các dân tộc khác, chưa hình thành bản riêng; tập trung hơn tại một số phường thuộc thành phố Sơn La (cũ).

Nhân dân khám phá không gian văn hóa dân tộc Tày.

Người Tày có truyền thống làm ruộng nước lâu đời, ở nhà sàn thường có ba gian, hai chái. Trang phục truyền thống chủ yếu nhuộm chàm, kiểu dáng giản dị. Kho tàng văn nghệ dân gian rất đa dạng với các làn điệu dân ca đậm đà bản sắc như hát Then, lượn Slơi, lượn Cọi, kết hợp cùng các nhạc cụ độc đáo như tính tẩu. Đặc biệt, nghệ thuật hát Then của người Tày đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2019.

Nhân dân check-in cùng không gian văn hóa dân tộc Tày.

Đồng bào Tày luôn có ý thức gìn giữ cội nguồn, tiếng nói và các làn điệu dân ca; sống đoàn kết với các dân tộc anh em, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, đóng góp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.

Đàn tính cùng sắc phục truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.