Sau thành công của mùa lễ hội 2025 với việc đón hơn 60.000 lượt khách, Danang Christmas Market trở lại từ ngày 3 đến ngày 6-12, mở cửa miễn phí hằng ngày từ 10 giờ đến 22 giờ tại khuôn viên ngoài trời, Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng. Theo Ban Tổ chức, Danang Christmas Market 2026 sẽ có hơn 70 gian hàng giới thiệu ẩm thực, đồ uống, sản phẩm và dịch vụ. Du khách có thể thưởng thức món ăn quốc tế, đặc sản địa phương, bánh kẹo và đồ uống mùa lễ hội, tìm kiếm quà Giáng sinh tại lễ hội.

Ban Tổ chức và các đơn vị ký kết hợp tác đồng hành sự kiện

Sự kiện năm nay kết hợp âm nhạc, biểu diễn, trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm và những điểm nhấn mùa lễ hội dành cho trẻ em, nhóm bạn, các cặp đôi và gia đình. Nổi bật có Christmas Live Show, trình diễn lửa (Fire Show), các dàn hợp xướng Giáng sinh, Talent Show, tiết mục Moulin de Da Nang, diễu hành Giáng sinh và âm nhạc trực tiếp xuyên suốt sự kiện. Các gia đình có thể khám phá khu vui chơi trẻ em (Kids Zone), trò chơi hội chợ (Carnival Games), rạp chiếu phim thiếu nhi (Kids Cinema) cùng các hoạt động thủ công và workshop, mua sắm, khám phá ẩm thực, check-in và giải trí buổi tối mang đến nhiều cách trải nghiệm khác nhau trong suốt bốn ngày.

Hội chợ năm 2025 đón hơn 60 nghìn lượt khách, tạo sản phẩm du lịch độc đáo cho mùa Giáng sinh

Ngoài việc chào đón mùa lễ hội, chợ Giáng sinh tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp cận khách hàng mới, thử nghiệm sản phẩm và kết nối với người dân, du khách. Việc tổ chức vào đầu tháng 12 cũng tạo thêm lý do để đến Đà Nẵng trong giai đoạn du lịch trầm lắng hơn, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế phục vụ du khách.

Bảo Nam