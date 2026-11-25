Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, từ 5 trò diễn ban đầu, qua nhiều thế kỷ giao thoa văn hóa, cùng với sự bồi đắp, sáng tạo của các thế hệ người dân nơi đây, dân ca, dân vũ Đông Anh đã phát triển thành 12 trò diễn. Với tất cả những giá trị tích lũy suốt chiều dài lịch sử, ngày 11/9/2017, hệ thống dân ca, dân vũ Đông Anh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”.

Nét khác biệt của dân ca, dân vũ Đông Anh nằm ở khả năng chuyển tải chân thực những nét đẹp đời thường qua từng câu hát, điệu múa. Các bài hát có âm hưởng mộc mạc nhưng ca từ mang ý nghĩa đằm sâu, bày tỏ tình yêu quê hương, niềm vui trong cuộc sống và những ước vọng bình dị của người nông dân.

Dân ca, dân vũ Đông Anh là tiếng hát của người dân lao động, bày tỏ tâm tư, tình cảm với xóm làng, quê hương. Sự gắn kết mật thiết giữa nghệ thuật và cuộc sống đời thường đã làm nên bản sắc riêng của loại hình diễn xướng này. Bên cạnh đó, các yếu tố tín ngưỡng và nghi lễ cổ truyền cũng được lồng ghép khéo léo, góp phần tái hiện đời sống tâm linh của cư dân nông nghiệp xứ Thanh. Cũng bởi thế, 12 trò diễn của dân ca dân vũ Đông Anh được ví như kho tư liệu nghệ thuật dân gian phong phú, mỗi trò là một mảnh ghép văn hóa độc đáo.

Trải qua thời gian, dưới tác động của những chủ trương, chính sách về gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, không gian văn hóa của dân ca, dân vũ Đông Anh ngày một rộng mở hơn. Cùng với những yếu tố sáng tạo mới, các giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, tái hiện đầy đủ vẻ đẹp lao động, tình yêu cuộc sống, những triết lý nhân sinh và ước mơ, khát vọng vươn lên của con người trong mọi hoàn cảnh.

Người dân Đông Sơn hôm nay đang tiếp tục gánh vác sứ mệnh “trao truyền” và “tiếp lửa”, để dân ca, dân vũ Đông Anh luôn xứng đáng là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Thanh.