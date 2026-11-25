Không khí trang nghiêm, thành kính tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố cùng lãnh đạo xã Trà My.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lễ truy điệu và an táng được tổ chức chu đáo, trang trọng, đúng nghi thức, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu viếng hương tại buổi lễ.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 7146/KH-BCH ngày 10-11 của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương, từ ngày 14 đến ngày 19-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với chính quyền xã Trà My tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 5 thôn: Dương Yên, Đồng Trầu, Trà Sơn, Long và Trà Dương. Qua khảo sát 10 khu vực với 14 điểm mộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại các thôn Dương Yên, Trà Sơn và Đồng Trầu; đồng thời lấy mẫu tại một vị trí mộ để phục vụ công tác xét nghiệm ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa đến nơi an táng.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập không chỉ là kết quả của một hành trình tìm kiếm đầy trách nhiệm, mà còn là sự trở về thiêng liêng của những người đã hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi phần mộ là một cuộc đời, một câu chuyện lịch sử và sự hy sinh còn khắc khoải trong ký ức của đồng đội, gia đình và các thế hệ hôm nay.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng, chu đáo.

Đáng trân trọng, trong hành trình ấy luôn có sự đồng hành, góp sức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Những thông tin do người dân cung cấp, những dấu tích được gìn giữ qua năm tháng đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định địa điểm, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội, chính quyền và cộng đồng không chỉ nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập mà còn tiếp tục bồi đắp, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đời sống xã hội.

TRẦN TÂN