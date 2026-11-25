Nghệ nhân Giàng A Cu, bản Huổi Lanh, xã Mường Toong truyền dạy nghệ thuật thổi khèn Mông cho thế hệ trẻ.

Ở bản Huổi Lanh, xã Mường Toong, khi ánh nắng trải trên sườn núi, bếp lửa trong nhà nghệ nhân Giàng A Cu lại đượm hồng. Ông nâng niu cây khèn, chiếc sáo đã ngả màu thời gian rồi cất lên giai điệu gọi bạn. Âm thanh khi trầm ấm, khi réo rắt, hòa quyện cùng núi rừng.

Với đồng bào Mông ở xã biên giới Mường Toong, múa khèn, múa ô, tiếng khèn, tiếng sáo không chỉ là nghệ thuật mà còn là ký ức, tiếng lòng và di sản truyền đời. Tuy nhiên, trước nhịp sống hiện đại, những giá trị ấy có lúc đứng trước nguy cơ mai một.

Ngồi bên hiên nhà, nhìn nắng chiều dần tắt, nghệ nhân Giàng A Cu chia sẻ: Tiếng khèn, điệu múa, câu hát là của ông cha để lại, là cái hồn của người Mông mình. Trước đây, thấy bọn trẻ thích xem điện thoại, nghe nhạc mới, ít đứa học khèn, học hát, tôi buồn lắm. Khèn cứ treo trên gác bếp, lâu ngày bụi bám, tiếng hát cũng ít dần. Tôi chỉ sợ sau này mình già, không còn nữa, những cái hay của dân tộc cũng mất theo, chẳng còn ai biết, ai giữ nữa.

Chính nỗi lo "đứt gãy" mạch nguồn văn hóa ấy đã thôi thúc những người cao tuổi như ông Giàng A Cu trở thành "người giữ lửa" thầm lặng, kiên trì gom góp từng bài hát cổ, từng nhịp khèn, điệu múa, chờ ngày trao truyền lại cho thế hệ mai sau.

Khi nắng chiều dịu dần, sân nhà văn hóa bản Huổi Lanh lại rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười. Sau mỗi giờ học, buổi lên nương, hàng chục thanh, thiếu niên dân tộc Mông tập trung tham gia lớp truyền dạy thổi khèn, múa khèn. Các chàng trai say sưa tập múa khèn theo nhịp, trong khi những thiếu nữ luyện múa ô với làn điệu dân ca mộc mạc, sâu lắng.

Em Sùng Thị Cho, học viên câu lạc bộ văn hóa bản Huổi Lanh chia sẻ: Trước đây, em chỉ thích nghe nhạc trẻ trên mạng xã hội, thấy dân ca và điệu múa truyền thống của dân tộc mình hơi khó học. Nhưng từ khi được các bác nghệ nhân kể về ý nghĩa của từng câu hát, điệu múa, em mới hiểu và thấy văn hóa người Mông mình đẹp, đáng tự hào lắm.

Những buổi đầu tiên làm quen với nhạc cụ và nghệ thuật diễn xướng dân gian không hề dễ dàng. Khó nhất là cách lấy hơi từ bụng để tiếng khèn, tiếng sáo vang, tròn mà không bị hụt hơi, hay cách luyến láy trong từng câu hát và khớp nhịp chân sao cho vừa dẻo vừa khỏe. Nhưng vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu, niềm tự hào dân tộc đã trở thành động lực lớn nhất giữ chân học viên.

Lau mồ hôi trên trán sau buổi tập múa khèn, anh Vừ A Của, học viên lớp truyền dạy khèn, hào hứng chia sẻ: Học khó nhất là giữ hơi và khớp nhịp chân, có lúc mỏi nhừ cả người. Nhưng khi cả đội ghép nhạc thành công, tiếng khèn hòa cùng điệu múa, tôi thấy vui và tự hào lắm. Tôi mong học thật tốt để sau này dạy lại cho các em nhỏ và quay video giới thiệu nghệ thuật dân gian Mường Toong lên mạng xã hội.

Nhìn thế hệ trẻ say sưa luyện tập giữa không gian chiều vùng cao yên bình, nghệ nhân Giàng A Cu không giấu được niềm vui: Giờ chiều nào bọn trẻ cũng rủ nhau ra nhà văn hóa tập thổi khèn, học hát dân ca, tập múa truyền thống, tôi mừng lắm! Dạy các cháu phải kiên nhẫn, từ cách lấy hơi, hát từng câu đến từng bước chân. Thấy các cháu say sưa tập luyện, tôi vui vì những nét văn hóa của dân tộc mình đang được tiếp nối, không lo bị mai một nữa.

Sự hồi sinh của văn hóa Mông ở xã Mường Toong không chỉ đến từ nỗ lực tự thân của các nghệ nhân mà còn có sự đồng hành, định hướng sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc, xã Mường Toong đã triển khai nhiều cách làm thiết thực nhằm đưa di sản hòa nhập trở lại vào đời sống cộng đồng.

Bà Lò Thị Hiền, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Toong cho biết: Việc mời các nghệ nhân trực tiếp truyền dạy dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống vào mỗi buổi chiều tại nhà văn hóa không chỉ giúp thanh thiếu niên nắm vững kỹ năng thực hành, mà còn khơi dậy niềm tự hào, biến các em thành những hạt nhân lan tỏa văn hóa dân tộc trong cộng đồng.

Không dừng lại ở việc bảo tồn, xã Mường Toong từng bước tìm hướng phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào Mông gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, trên địa bàn xã có 16 đội văn nghệ bản, thu hút hàng trăm thanh thiếu niên tham gia. Những điệu múa khèn, múa ô cùng các làn điệu dân ca mộc mạc đang dần trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, góp phần thu hút du khách đến với vùng biên giới Điện Biên.

“Mục tiêu của xã là phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, để những người gìn giữ và trao truyền văn hóa có thêm thu nhập từ chính di sản của dân tộc mình. Thời gian tới, xã sẽ gắn bảo tồn dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa gìn giữ bản sắc cho các thế hệ mai sau” - bà Lò Thị Hiền nhấn mạnh.

Rời Mường Toong khi ánh nắng cuối ngày dần tắt sau dãy núi, tiếng khèn Mông và câu hát dân ca vẫn ngân vang quyến luyến. Hình ảnh những nghệ nhân cao tuổi cần mẫn nâng đỡ, trao truyền từng nhịp khèn, điệu múa cho thế hệ trẻ để lại ấn tượng sâu đậm. Mạch nguồn văn hóa Mông nơi đây đã thực sự được khơi thông, chảy mãi, góp phần làm giàu thêm bức tranh đa sắc màu của tỉnh Điện Biên.