Lãnh đạo Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam hướng dẫn đoàn đại biểu tham quan Tòa nhà Quốc hội, sáng 22/11/2026.

Tại tọa đàm trong khuôn khổ chương trình, anh Trần Tuấn Thành, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Khoa học về Văn hóa công nghệ số, đã đóng góp bài tham luận về vai trò của công nghệ số trong văn hóa.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ngày này gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, khai mạc ngày 24/11/1946 tại Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức trên cả nước để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng.

Chương trình ngày 22/11 do Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam tổ chức. Hiệp hội là tổ chức xã hội cấp Trung ương, thành lập theo Quyết định số 677/QĐ-BNV ngày 1/7/2025 của Bộ trưởng Nội vụ. Tham dự có lãnh đạo Hiệp hội, chư tôn đức Tăng, Ni, các nghệ nhân, nhà khoa học và nhiều cá nhân tiêu biểu trong hoạt động văn hóa cộng đồng đến từ các địa phương.

Buổi sáng, lãnh đạo Hiệp hội hướng dẫn đoàn đại biểu tham quan Tòa nhà Quốc hội, gồm Phòng truyền thống, Phòng họp Diên Hồng và khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng tòa nhà, nơi giới thiệu di tích, di vật của nhiều thời kỳ lịch sử. Sau đó, lễ kỷ niệm, tọa đàm và lễ biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tổ chức tại Nhà khách Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tham luận về công nghệ số trong văn hóa

Tại tọa đàm, anh Trần Tuấn Thành đóng góp bài tham luận “Vai trò của công nghệ số trong công nghiệp văn hóa và văn hóa Việt Nam”. Tham luận nhắc lại một thực tế: cả nước có hơn 40 nghìn di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và gần 70 nghìn di sản văn hóa phi vật thể, nhưng phần lớn chưa được số hóa. Từ đó, tham luận nêu ba vai trò của công nghệ số: lưu giữ và bảo tồn di sản; mở rộng khả năng thụ hưởng văn hóa của người dân; tạo giá trị kinh tế từ văn hóa.

Anh Trần Tuấn Thành, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Khoa học về Văn hóa công nghệ số, người đóng góp bài tham luận về công nghệ số tại tọa đàm.

Một số công nghệ như số hóa ba chiều, trí tuệ nhân tạo, blockchain và NFT văn hóa được giới thiệu qua những thí dụ gần gũi với đời sống. Tham luận cũng gợi ý các cách giúp cộng đồng tăng thu nhập từ di sản: bán sản phẩm qua thương mại điện tử, gắn mã truy xuất nguồn gốc cho hàng làng nghề, khai thác bản quyền và làm du lịch cộng đồng.

Về kiến nghị, tham luận đề xuất xây dựng hồ sơ số cho nghệ nhân, làng nghề do chính cộng đồng làm chủ và mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho người thực hành di sản. Tham luận nhấn mạnh công nghệ là phương tiện hỗ trợ, cộng đồng vẫn là chủ thể gìn giữ và phát huy văn hóa; khi nghề nuôi được người thì người sẽ giữ nghề.

Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại lễ biểu dương, Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam công bố quyết định khen thưởng và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam năm 2026. Anh Trần Tuấn Thành là một trong những cá nhân được nhận Bằng khen.

Chương trình là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Sự tham gia của người trẻ làm công nghệ bên cạnh các nghệ nhân, nhà khoa học cho thấy việc gìn giữ, phát huy văn hóa cộng đồng đang có thêm lực lượng và công cụ mới.

Về nhân vật: Anh Trần Tuấn Thành là cán bộ công nghệ thông tin, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Khoa học về Văn hóa công nghệ số, Trung ương Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam, hiện công tác tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Anh là Thiếu úy sĩ quan dự bị được Bộ trưởng Quốc phòng quyết định phong quân hàm; nguyên Trưởng nhóm kỹ thuật Đề án 498/ĐA-TQS về việc xây dựng Website thông tin và Hệ thống điều hành quản lý nội bộ trong Trường Quân sự Quân khu 2, Bộ Quốc phòng; nguyên giảng viên cơ hữu Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo.

Anh cũng là Cố vấn chuyên môn cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính; cố vấn về kỹ thuật, giáo dục cho các đội thi tại Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 do Trung tâm hợp tác với Tập đoàn Samsung tổ chức; đồng thời tham gia làm giám khảo các cuộc thi do NASA phát động như NASA Space Apps Challenge do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia bảo trợ, góp phần vào giáo dục STEM và giáo dục công nghệ.