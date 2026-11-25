Báo Giác Ngộ ngày 25.11 thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh và tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng tông phong Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) vào tối 24.11.2026 (nhằm ngày 16.10 Bính Ngọ). Trụ thế: 98 tuổi, 74 hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp (1929-2026). Ảnh: Báo Giác Ngộ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (trước đây), nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngài xuất gia tại chùa Miễu ở quê nhà, sau đó theo học với Tổ Tuệ Tạng, Đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc Thích Tâm Thi.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp du học Hoa Kỳ, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Yale, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, ngài từng được giao các trách nhiệm đối ngoại, từng đảm nhiệm hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Ngài tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn, viện chủ và Trưởng tông môn Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh...

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã được các bác sĩ và chư Tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao, ngài đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM), trụ thế gần 100 năm.

Tổ chức lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cũng trong sáng 25.11, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ấn ký Thông cáo đặc biệt về việc tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tân viên tịch. Thông cáo đặc biệt được gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; các ban, viện trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, nêu rõ, để tưởng nhớ công lao to lớn của trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với đạo pháp và dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: Báo Giác Ngộ

Thông cáo đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tỉnh, thành phố; các Ban, Viện Trung ương phối hợp tổ chức lễ tang đức trưởng lão hòa thượng Phó pháp chủ Thích Đức Nghiệp trang nghiêm và trọng thể. Theo thông cáo đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 25.11.2026 (17.10 Bính Ngọ); kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Lễ viếng chính thức từ 17 giờ, 25.11.2026 đến 20 giờ, 28.11.2026 (nhằm 17 đến 20.10 Bính Ngọ). Lễ truy niệm vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm 21.10 Bính Ngọ). Sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP. Đồng Nai). Ban Lễ tang gồm chư vị giáo phẩm Trưởng lão Hội đồng Chứng minh do Đức Pháp chủ đứng đầu; Ban Tổ chức Lễ tang do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban. Vào sáng sớm ngày hôm nay tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trung ương Giáo hội, Văn phòng Đức Pháp chủ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và môn đồ pháp quyến đã có phiên họp nhằm chuẩn bị việc tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.