Khốc liệt ở cả hai chiều V-League

SLNA (áo sáng) xuất hiện đầy bất ngờ ở Top 3.

Nhóm đầu bảng và sự chệch nhịp của các "ông lớn"

Trái ngược với dự đoán ban đầu về một cuộc đua song mã quen thuộc, chặng khởi đầu đang gọi tên Công an Hà Nội (CAHN) ở vị trí số một với 9 điểm tuyệt đối sau mạch 3 trận toàn thắng. Sự ổn định và chiều sâu đội hình giúp đội bóng ngành công an bứt lên mạnh mẽ.

Tuy nhiên, phía sau họ lại là câu chuyện đầy bất ngờ về sự hụt hơi của các ứng cử viên vô địch nặng ký khác. Đương kim á quân Thể Công Viettel và T. Nam Định đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm lại hình ảnh. T. Nam Định dù sở hữu dàn sao chất lượng nhưng cũng phải chật vật tích lũy 4 điểm sau 3 trận, trong khi Thể Công Viettel mới chỉ có được 3 điểm và để lộ ra nhiều khoảng trống ở khâu phòng ngự.

Hà Nội FC và Ninh Bình FC cũng trải qua những phút giây đầy nhọc nhằn. Phải đến vòng 3, đội bóng Thủ đô mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tân binh Bắc Ninh FC để giải tỏa áp lực, trong khi Ninh Bình FC dù chơi đầy nỗ lực (7 điểm) vẫn cần thêm thời gian để chứng minh bản lĩnh đường dài.

Sức sống mới từ những "ngựa ô kiên cường

Trong lúc các thế lực lớn chưa ổn định, sân chơi V-League mùa này đang chứng kiến màn trỗi dậy đầy ấn tượng của những đại diện có tiềm lực vừa phải nhưng bù lại bằng tinh thần thi đấu quả cảm và lửa chiến đấu ngút trời. Sông Lam Nghệ An (SLNA) dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn đang chơi cực hay với 7 điểm (bằng điểm đội xếp thứ hai Ninh Bình FC), thể hiện lối chơi kỷ luật và đầy khó chịu trước mọi đối thủ.

H. Hà Tĩnh và Đ. Thanh Hóa cũng cho thấy sự lỳ lợm đáng sợ khi cùng sở hữu 6 điểm sau 2 chiến thắng. Tinh thần không ngại va chạm và sự chắt chiu từng cơ hội giúp hai đại diện miền Trung chễm chệ ở nửa trên bảng xếp hạng.

Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt ở nhóm cuối

Nếu cuộc đua vô địch hấp dẫn bởi sự xuất hiện của những cái tên ít ai ngờ, thì cuộc chiến trụ hạng lại mang màu sắc của sự sinh tồn nghẹt thở. Việc V-League 2026/27 áp dụng 2 suất xuống hạng trực tiếp sớm biến mỗi trận đấu từ vạch xuất phát thành một trận "chung kết" thực sự.

Trong số này, Đồng Nai FC đang cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của sân chơi chuyên nghiệp khi chưa thể có điểm số nào và tạm đứng cuối bảng, đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng xốc lại tinh thần toàn đội.

Tân binh Bắc Ninh FC và những cái tên quen thuộc như HAGL, SHB Đà Nẵng, hay Hải Phòng đều đang quẩn quanh ở nhóm nguy hiểm với chỉ vỏn vẹn 3 điểm trong tay. Khoảng cách giữa các đội ở nhóm này là cực kỳ mong manh, chỉ một kết quả sảy chân cũng có thể đẩy một tập thể rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.

V-League 2026/27 chỉ mới đi qua 3 vòng đấu nhưng sức hút và độ khốc liệt đã được khẳng định rõ nét. Áp lực từ hai suất rớt hạng trực tiếp cùng sự vươn lên mạnh mẽ của các thế lực tầm trung hứa hẹn sẽ kéo dài sự kịch tính, mang lại thêm những bất ngờ với cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.