Kết quả và xếp hạng mới nhất tại vòng 3 V.League 1-2026/27

Tâm điểm vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Đội chủ nhà chơi lấn lướt trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn.

CLB Hà Nội giành được chiến thắng đầu tay tại mùa giải năm nay

Sang hiệp 2, Ninh Bình chiếm ưu thế với sự nổi bật của đội trưởng Hoàng Đức, người đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, Trần Mạnh Quỳnh, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nam Định. Kết quả này phản ánh tương đối chính xác thế trận khi mỗi đội làm chủ một hiệp.

Bất ngờ cũng xuất hiện ở hai sân đấu lớn khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Thể công Viettel, còn Thanh Hóa giành trọn 3 điểm trên sân Hải Phòng. Những chiến thắng này giúp hai đội cải thiện vị trí, đặc biệt là Thanh Hóa, đội từng chật vật trong cuộc đua trụ hạng mùa trước.

Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì phong độ tích cực khi hòa Công an TP.HCM 1-1 trên sân Vinh. Dù bị dẫn bàn từ sớm, đội bóng xứ Nghệ vẫn kiên trì tìm bàn gỡ, qua đó giữ thành tích bất bại và vị trí trong top 3.

Ở nhóm cuối bảng, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên mùa này khi vượt qua SHB Đà Nẵng 3-0 trên sân Quy Nhơn.

CLB Hà Nội cũng giải tỏa áp lực bằng chiến thắng 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Bàn thắng quyết định của Andrew Jung sau đường kiến tạo từ Hai Long giúp đội bóng Thủ đô có 3 điểm đầu tay.

Sau 3 vòng đấu, Công an Hà Nội đang tạo ra dấu ấn bằng sự ổn định, trong khi khoảng cách giữa nhiều đội vẫn chưa quá lớn.

Những kết quả khó đoán cùng các trận đấu cân bằng cho thấy cuộc đua V.League mùa này hứa hẹn còn nhiều biến động.