Ronaldo tiếp tục ghi bàn giữa ồn ào

Ngày 13/10, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Neftchi Fergana (Uzbekistan) tại AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á). Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp siêu sao 41 tuổi lập công kể từ khi xảy ra tranh cãi liên quan đến huấn luyện viên Jorge Jesus ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trận đấu trên sân Al Awwal Park (Riyadh, Ả Rập Xê Út) bắt đầu muộn hơn dự kiến khoảng một giờ vì lý do an ninh. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út phát đi cảnh báo an toàn chỉ 15 phút trước giờ bóng lăn, trong bối cảnh thủ đô Riyadh trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa từ lực lượng Houthi ở Yemen những ngày gần đây.

Dù phải chờ đợi, các cầu thủ Al Nassr vẫn nhập cuộc tốt. Phút 33, Angelo Gabriel mở tỷ số bằng cú sút chạm người đổi hướng.

Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng thứ 2 trong trận Al Nassr đánh bại Neftchi Fergana (Uzbekistan) với tỷ số 3-1. (Ảnh: Reuters)

Chín phút sau, Ronaldo nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Từ đường tạt bóng của Sadio Mane bên cánh trái, Aiman Yahya dùng ngực chuyền bóng đến vị trí của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ronaldo nhanh chóng tung cú sút xoay người, đưa bóng vào góc dưới khung thành của Neftchi Fergana.

Sang hiệp hai, Alisher Odilov rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đại diện Uzbekistan ở phút 51. Tuy nhiên, Neftchi Fergana gặp bất lợi khi Ikromjon Alibaev nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 65 sau pha phạm lỗi với Mohamed Simakan.

Phút 78, Anvarjon Gofurov phản lưới nhà, giúp Al Nassr ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này mang về 3 điểm cho đội bóng Ả Rập Xê Út tại AFC Champions League Elite mùa giải 2026-2027.

Đáng chú ý, Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn trong thời điểm tương lai của anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Trước đó, tiền đạo sinh năm 1985 xảy ra bất đồng với HLV Jorge Jesus sau khi không được sử dụng trong trận gặp Na Uy tại UEFA Nations League. Ronaldo sau đó không tham gia buổi tập cùng đội tuyển, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện.

Dù vậy, trong hai lần ra sân gần nhất cho Al Nassr, anh đều lập công từ những tình huống bóng sống. Bàn thắng vào lưới Neftchi Fergana cũng là pha lập công thứ năm của Ronaldo sau chín trận trên mọi đấu trường mùa này.

Theo thống kê, Ronaldo hiện có 981 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng 19 pha lập công. Đây là mục tiêu được nhắc đến nhiều trong những năm cuối sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.