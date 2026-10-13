Sự thật cuộc phỏng vấn gây bão mạng của Ronaldo giữa lùm xùm bỏ tuyển Bồ Đào Nha

Ngày 12/10, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý khi những phát biểu tự nhận mình là “cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá” được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thông tin xuất hiện đúng thời điểm siêu sao người Bồ Đào Nha vướng vào những tranh cãi với huấn luyện viên Jorge Jesus tại đội tuyển quốc gia, khiến nhiều người cho rằng đây là lời đáp trả của tiền đạo 41 tuổi.

Tuy nhiên, theo tờ Mundo Deportivo, những tuyên bố trên thực chất được Ronaldo đưa ra từ tháng 2/2025, trong cuộc phỏng vấn với Edu Aguirre, một người bạn thân của anh. Chương trình khi đó được phát sóng trên kênh truyền hình La Sexta của Tây Ban Nha.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý sau khi CNN Bồ Đào Nha đăng lại cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tháng 2/2025. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/10, CNN Portugal đăng tải lại nội dung cuộc trò chuyện nhưng không làm rõ thời điểm thực hiện. Những phát biểu của Ronaldo nhanh chóng được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế dẫn lại, trong đó có The Athletic.

Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo khẳng định: “Năm nay tôi đang ghi rất nhiều bàn thắng, có những bàn rất đẹp và phong độ của tôi vẫn tốt. Nhưng mọi người dường như không đánh giá đúng những gì tôi đang làm. Họ chỉ nói rằng tôi còn thiếu 85 bàn nữa rồi tiếp tục đếm. Ngay cả khi tôi chỉ ghi 920, 925 hay 930 bàn thắng, tôi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Chấm hết”.

Phát biểu này gây chú ý bởi Ronaldo vừa trải qua giai đoạn căng thẳng tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh không được sử dụng trong trận thắng Na Uy tại Nations League, sau đó rời đợt tập trung của đội tuyển. Siêu sao 41 tuổi tiếp tục công khai chỉ trích HLV Jorge Jesus, cáo buộc nhà cầm quân này không giữ lời hứa và đưa ra thông tin không chính xác về những gì xảy ra giữa hai người.

Thực tế, Ronaldo từ lâu không che giấu sự tự tin về vị trí của bản thân trong lịch sử bóng đá. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, anh thường xuyên nhấn mạnh những kỷ lục ghi bàn, danh hiệu và thành tích cá nhân để bảo vệ quan điểm rằng mình là cầu thủ vĩ đại nhất.

Tuy nhiên, việc cuộc phỏng vấn cũ được chia sẻ vào thời điểm nhạy cảm khiến dư luận dễ liên hệ những tuyên bố của Ronaldo với bất đồng giữa anh và ban huấn luyện. Dù vậy, đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, bởi những nhận định về vị thế của bản thân đã được tiền đạo người Bồ Đào Nha đưa ra từ hơn một năm trước.

Sau khi thời điểm thực hiện cuộc phỏng vấn được làm rõ, CNN Portugal đã gỡ nội dung đăng tải. Video hiện không còn được tìm thấy trên nền tảng của kênh truyền hình này.