Karol G phản bác cáo buộc chiếm đoạt văn hóa

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times được công bố ngày 9/10, Karol G đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm trước những tranh luận xoay quanh việc cô kết hợp các dòng nhạc đặc trưng của những quốc gia khác vào sản phẩm cá nhân. Theo nữ ca sĩ, âm nhạc không nên bị giới hạn bởi biên giới địa lý, bởi tình yêu dành cho một nền văn hóa có thể vượt xa nơi mỗi người sinh ra và trưởng thành.

Cụ thể, Karol G được hỏi về những ý kiến trái chiều khi một nghệ sĩ Colombia lựa chọn khai thác reggaeton Puerto Rico hoặc nhạc Mexico. Trước vấn đề này, cô khẳng định bản thân không xem việc đưa mariachi hay các chất liệu âm nhạc Mexico vào sáng tác là hành vi chiếm đoạt văn hóa, bởi đây đều là những thể loại cô đã tiếp xúc từ nhỏ.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận những lời chỉ trích có thể xuất hiện nếu nghệ sĩ chỉ chạy theo xu hướng nhất thời hoặc khai thác chất liệu văn hóa mà không thực sự hiểu về chúng. Với Karol G, điều quan trọng không nằm ở việc nghệ sĩ đến từ quốc gia nào, mà ở cách họ tiếp cận, nghiên cứu và thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị mà mình muốn đưa vào tác phẩm.

Giải thích thêm về mối liên hệ với âm nhạc Mexico, Karol G cho biết cô từng có màn trình diễn mariachi trong lễ quinceañera, một nghi lễ đánh dấu tuổi trưởng thành của thiếu nữ tại nhiều cộng đồng Mỹ Latinh. Tình yêu dành cho dòng nhạc này không chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân mà còn đến từ quá trình tìm hiểu về nguồn gốc và truyền thống của nó.

Khi thực hiện ca khúc mariachi mang tên Ese Hombre Es Malo, nữ ca sĩ đã đến Mexico để gặp gỡ những nhạc sĩ giàu kinh nghiệm trong dòng nhạc này. Cô dành sự ngưỡng mộ cho những người đã góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống âm nhạc Mexico, đồng thời nhắc đến Juan Gabriel và Rocío Dúrcal như những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đối với mình.

Đặc biệt, Karol G lấy câu chuyện của Rocío Dúrcal làm ví dụ cho sức mạnh kết nối của âm nhạc. Dù sinh ra tại Tây Ban Nha, nữ nghệ sĩ này vẫn dành tình yêu sâu sắc cho văn hóa Mexico và chuyển đến sinh sống tại đây. Theo Karol G, khi một người thực sự yêu thích, tìm hiểu và thể hiện sự tôn trọng đối với nền văn hóa khác, việc tiếp nhận những ảnh hưởng ấy không nhất thiết phải bị xem là chiếm đoạt.

Nữ ca sĩ cho biết việc pha trộn các thể loại vốn đã xuất hiện trong sự nghiệp của cô từ nhiều năm trước. Những thử nghiệm kết hợp merengue với reggaeton hay ca khúc Así Es el Amor phát hành năm 2013, pha trộn mariachi và reggaeton, đều cho thấy xu hướng sáng tạo này không phải lựa chọn nhất thời. Với Tropicoqueta, cô đang tiếp tục mở rộng cách tiếp cận ấy trên quy mô lớn hơn.

Karol G tin rằng thế giới vốn được tạo nên từ nhiều nền văn hóa, màu sắc và âm thanh khác nhau. Vì vậy, cô đặt câu hỏi tại sao con người không thể yêu thích những điều khác biệt với nơi mình sinh ra.

Bên cạnh tranh luận về bản sắc âm nhạc, Karol G cũng từng đề cập đến sự hiện diện của nghệ sĩ Latin tại Coachella. Trong cuộc phỏng vấn với Elle hồi tháng 7, cô đặt vấn đề về việc lễ hội phải mất 27 năm mới có một nghệ sĩ gốc Latin đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính. Dù trở thành nữ nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt cột mốc này, cô cho rằng những tên tuổi như Shakira hay Gloria Estefan hoàn toàn có thể được vinh danh sớm hơn.

Karol G tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với Paul Tollett, Giám đốc điều hành Goldenvoice, đơn vị tổ chức Coachella. Theo cô, ông đã xin lỗi và ghi nhận những băn khoăn của nữ ca sĩ sau khi cô nêu vấn đề.

Qua những chia sẻ trên, Karol G không chỉ bảo vệ lựa chọn nghệ thuật của mình mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự công nhận và tôn trọng đối với các nền văn hóa khác nhau trong ngành công nghiệp âm nhạc.