'Tiếng hát Hà Nội 2026' trở lại, tìm kiếm những giọng ca triển vọng

Tiếp nối 3 mùa giải trước, “Tiếng hát Hà Nội 2026” hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, đa dạng phong cách âm nhạc, ứng dụng nền tảng số để phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca trẻ có thực lực, bản sắc và tiềm năng phát triển chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, mùa giải 2026 hướng tới bước chuyển về chất lượng, quy mô và sức lan tỏa. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm những giọng hát đẹp mà còn khuyến khích cá tính sáng tạo, phát hiện tài năng có khả năng phát triển lâu dài trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” khuyến khích cá tính sáng tạo, phát hiện tài năng có khả năng phát triển lâu dài trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Ảnh: BTC

Mở rộng phong cách, đề cao bản sắc nghệ thuật

Theo quy chế, thí sinh được đăng ký một trong bốn phong cách: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Trong đó, Thính phòng hướng tới những ca khúc có giá trị nghệ thuật, tư tưởng; Dân gian dành cho các tác phẩm mang âm hưởng dân ca vùng miền, dân gian đương đại, thể hiện bản sắc dân tộc. Phong cách Âm nhạc đương đại tiếp nhận nhiều dòng nhạc như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Indie, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và các sản phẩm kết hợp nhiều thể loại. Phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng khuyến khích khả năng làm mới âm nhạc, kết hợp thể loại và phát huy dấu ấn cá nhân.

Đáng chú ý, thí sinh không bắt buộc phải qua đào tạo chuyên nghiệp, có sản phẩm phát hành hay sở hữu lượng người theo dõi nhất định. Cuộc thi đề cao chất lượng giọng hát trực tiếp, đồng thời khuyến khích cách xử lý mới, khả năng làm chủ sân khấu và kết nối công chúng.

Bốn phong cách được tổ chức trong 3 nhóm đêm thi gồm Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại mở rộng. Thí sinh theo phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng được bố trí vào nhóm phù hợp với tiết mục, bảo đảm điều kiện chuyên môn và cơ hội cạnh tranh bình đẳng.

Điểm chuyên môn được chấm trên thang điểm 10, tập trung vào chất lượng giọng hát và kỹ thuật. Mỗi vòng thi có Ban Giám khảo gồm 3-9 thành viên là các nhạc sĩ, nghệ sĩ và nhà chuyên môn uy tín. Việc bình chọn trực tuyến trên HANOI ON và các nền tảng do Ban Tổ chức công bố được thực hiện theo thể lệ riêng, có quy định về tổng hợp kết quả và chống gian lận.

Ứng dụng nền tảng số, phát triển công nghiệp âm nhạc

Một điểm nhấn của mùa giải năm nay là tăng cường ứng dụng nền tảng số trong quảng bá và kết nối thí sinh với khán giả. Thông qua TikTok và website của Đài Hà Nội, công chúng có thể theo dõi quá trình tập luyện, sáng tạo và biểu diễn của các giọng ca từ những vòng thi đầu tiên.

Ban tổ chức cũng khuyến khích thí sinh xây dựng kênh TikTok cá nhân để giới thiệu câu chuyện nghệ thuật, tiếp nhận phản hồi và hình thành hình ảnh riêng. Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, nghệ sĩ hiện nay không chỉ cần giọng hát, cá tính và phong cách biểu diễn mà còn phải có tư duy sáng tạo, khả năng kết nối bền vững với công chúng. Cuộc thi hướng tới những tài năng có thực lực, bản sắc và đạo đức nghề nghiệp, thay vì tạo ra các hiện tượng nổi tiếng nhất thời.

Định hướng này gắn với Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường dịch vụ văn hóa và xây dựng thương hiệu “Hà Nội - Thành phố Sáng tạo”.

Theo Trưởng ban tổ chức, Hà Nội có nguồn lực sáng tạo lớn nhưng cần những sân chơi và môi trường chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng tài năng. “Tiếng hát Hà Nội” được kỳ vọng trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô, kết nối các khâu phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn và quảng bá.

Qua đó, cuộc thi tạo thêm cơ hội để các giọng ca triển vọng phát triển sự nghiệp, tiếp cận công chúng và từng bước khẳng định vị trí trên thị trường âm nhạc, hướng tới xây dựng thương hiệu uy tín trên phạm vi cả nước.