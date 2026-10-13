BIGBANG hút 100.000 khán giả tại Đài Loan, mở màn chặng lưu diễn châu Á đầy ấn tượng

Sau khoảng 10 năm mới trở lại Đài Loan với concert riêng, BIGBANG nhanh chóng chứng minh sức hút khi thu hút khoảng 100.000 khán giả trong ba đêm diễn tại Taipei Dome. Thành tích này đánh dấu khởi đầu đầy thuận lợi cho chặng lưu diễn châu Á thuộc world tour kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm.

BIGBANG vừa khép lại ba đêm concert tại Taipei Dome, Đài Loan (Trung Quốc), diễn ra từ ngày 9 đến 11/10. Theo thông tin từ YG Entertainment, khoảng 100.000 khán giả đã tham dự các đêm diễn thuộc tour BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS' IN TAIPEI. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau khoảng 10 năm, nhóm tổ chức concert riêng tại thị trường này kể từ năm 2016.

Sức hút của BIGBANG còn được thể hiện qua tình trạng vé bán hết, bao gồm cả số ghế được mở bán bổ sung. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của nhóm vẫn được duy trì sau hai thập kỷ hoạt động, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho những điểm dừng tiếp theo của chuyến lưu diễn.

Trong ba đêm diễn tại Taipei Dome, BIGBANG mang đến loạt ca khúc đình đám gắn liền với hành trình hoạt động của nhóm. Mở màn bằng FANTASTIC BABY, các thành viên nhanh chóng khuấy động bầu không khí bằng năng lượng sân khấu mạnh mẽ, trước khi tiếp tục với những bản hit như LOSER, Haru Haru, Lies và BANG BANG BANG.

Những ca khúc từng góp phần định hình tên tuổi BIGBANG trong làng nhạc Hàn Quốc được tái hiện trên sân khấu với phần trình diễn kết hợp cùng ban nhạc sống và hiệu ứng sân khấu hoành tráng. Bên cạnh các tiết mục nhóm, những màn trình diễn solo của từng thành viên cũng góp phần tạo nên màu sắc đa dạng cho chương trình.

Không chỉ là dịp để người hâm mộ thưởng thức những bản hit quen thuộc, concert còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt. Hai thập kỷ là khoảng thời gian đủ dài để một nhóm nhạc trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng những ca khúc của BIGBANG vẫn có khả năng kết nối các thế hệ khán giả.

Sự hưởng ứng của khoảng 100.000 người tại Taipei Dome vì thế không đơn thuần là một con số về lượng khán giả. Đây còn là minh chứng cho sự gắn bó của cộng đồng người hâm mộ V.I.P, những người đã đồng hành cùng nhóm qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp.

Sau các đêm diễn, các thành viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi có thể cùng V.I.P kỷ niệm cột mốc 20 năm. Nhóm chia sẻ rằng họ không xem tình cảm của khán giả là điều hiển nhiên, đồng thời gửi lời cảm ơn vì sự yêu thương và ủng hộ đã giúp BIGBANG có được vị trí như hiện tại.

Ra mắt vào tháng 8/2006, BIGBANG được xem là một trong những nhóm nhạc tiêu biểu của thế hệ Kpop thứ hai. Với loạt ca khúc như Lies, Haru Haru, FANTASTIC BABY và BANG BANG BANG, nhóm từng tạo dấu ấn mạnh mẽ không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên thị trường quốc tế.

Trong suốt sự nghiệp, BIGBANG góp phần định hình phong cách trình diễn và màu sắc âm nhạc có ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ K-pop sau này. Tuy nhiên, hành trình của nhóm cũng trải qua những giai đoạn các thành viên tập trung vào hoạt động cá nhân, khiến những lần xuất hiện cùng nhau trở nên đáng chú ý hơn đối với người hâm mộ. Bởi vậy, world tour XX : COSMOS mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chuỗi concert thông thường. Chuyến lưu diễn vừa đánh dấu cột mốc hai thập kỷ kể từ ngày ra mắt, vừa tạo cơ hội để nhóm tiếp tục gặp gỡ khán giả tại những sân khấu quy mô lớn.

Trước khi đến Đài Loan, BIGBANG đã khởi động tour tại Goyang, sau đó đi qua các điểm diễn ở châu Mỹ và châu Âu. Thành công tại Taipei Dome đánh dấu bước chuyển sang chặng châu Á, nơi nhóm dự kiến tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thành phố.

Sau Đài Loan, BIGBANG dự kiến biểu diễn tại National Stadium ở Singapore vào ngày 17 và 18/10. Lịch trình tiếp theo còn có Bangkok (Thái Lan), Hong Kong, Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia) cùng nhiều điểm dừng khác trong khuôn khổ world tour.

Theo lịch trình được công bố trong các thông tin về chuyến lưu diễn, nhóm dự kiến tổ chức tổng cộng 39 đêm diễn tại 19 thành phố. Các chặng tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp nối bầu không khí sôi động mà BIGBANG tạo ra tại Taipei Dome.

Với khoảng 100.000 khán giả trong ba ngày, concert tại Đài Loan đã trở thành một khởi đầu đáng chú ý cho chặng lưu diễn châu Á. Trong năm kỷ niệm 20 năm ra mắt, BIGBANG một lần nữa cho thấy những ca khúc từng gắn bó với thanh xuân của nhiều khán giả vẫn có sức sống riêng, đồng thời khẳng định vị thế của nhóm trong ký ức và tình cảm của cộng đồng người hâm mộ Kpop.