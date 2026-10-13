Olivia Rodrigo lăng xê trâm cài áo hot nhất mùa thua 2026

Olivia Rodrigo đang gợi nhắc đến những ngày đầu sự nghiệp gắn với Disney Channel. Nữ ca sĩ từng được biết đến qua vai chính trong High School Musical: The Musical: The Series xuất hiện tại Barclays Center để theo dõi một trận bán kết play-off WNBA. Tại đây, phong cách thời trang của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong lần xuất hiện này, Olivia Rodrigo lựa chọn loạt trang phục mang cảm hứng vintage. Cô diện áo yếm màu đen với phần cổ khoét hình trái tim cổ điển, dáng áo ngắn và họa tiết hoa phủ toàn bộ bề mặt. Những chi tiết màu hồng, đỏ và trắng trên nền vải tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Nữ ca sĩ kết hợp thiết kế này với chân váy midi cạp trễ, phom dáng mềm mại và xếp bèo nữ tính. Túi Miu Miu chần bông cùng giày búp bê cao gót màu đen hoàn thiện vẻ ngoài.

Olivia Rodrigo thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại trận bán kết play-off WNBA trong bộ trang phục mang hơi hướng vintage.

Khi không khoác chiếc áo đấu màu xanh bạc hà được thiết kế riêng của đội New York Liberty, Olivia Rodrigo chuyển sang phong cách thể thao với áo khoác màu be. Điểm nhấn nằm ở chiếc trâm cài hình hoa màu hồng phấn làm từ organza lụa, được ghim trước ngực áo. Phụ kiện nhỏ giúp tổng thể trang phục thêm mềm mại, đồng thời tạo nét nổi bật trên nền trang phục trung tính.

Trâm cài hoa đang trở lại mạnh mẽ trong mùa thời trang thu 2026, sau khi nhà thiết kế Matthieu Blazy đưa những chiếc trâm hình hoa cúc vào bộ sưu tập Chanel Xuân 2026. Từ một phụ kiện quen thuộc, món đồ này dần trở thành điểm nhấn được nhiều thương hiệu khai thác theo những cách khác nhau.

Tory Burch, Alberta Ferretti và Carolina Herrera là những nhà mốt đưa trâm cài hoa vào các thiết kế của mình. Phụ kiện có nhiều lựa chọn, từ những bông hoa bằng lụa nhỏ nhắn, thanh lịch đến kiểu dáng kim loại điêu khắc với đường nét nổi bật. Nhờ sự đa dạng về chất liệu và hình thức, trâm cài hoa có thể kết hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Olivia Rodrigo là ca sĩ gen Z đình đám làng nhạc Âu Mỹ.

Sức hút của món phụ kiện này còn đến từ khả năng làm mới trang phục mà không cần thay đổi quá nhiều chi tiết. Trâm cài hoa có thể xuất hiện trên áo phông, váy, mũ hay túi xách, tạo điểm nhấn riêng cho từng món đồ. Với Olivia Rodrigo, lựa chọn một bông hoa lụa màu hồng phấn trên áo khoác be là cách đơn giản để cập nhật xu hướng mà vẫn giữ được nét thanh lịch, nữ tính.