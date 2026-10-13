Taylor Swift lập cột mốc lịch sử trên Billboard 200, sánh ngang The Beatles

Taylor Swift tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc khi album The Life of a Showgirl có tuần thứ 14 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Thành tích này giúp nữ ca sĩ nâng tổng số tuần giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng lên 100 tuần, trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên đạt được cột mốc đáng chú ý này và cùng The Beatles ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc.

Theo cập nhật ngày 11/10, The Life of a Showgirl tiếp tục thống trị Billboard 200 với 93.000 đơn vị album tương đương trong tuần theo dõi gần nhất. Kết quả cho thấy sức bền đáng nể của Taylor Swift trên thị trường âm nhạc Mỹ, đồng thời đưa cô vào nhóm nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng ở quy mô này.

Với tổng cộng 100 tuần đứng đầu Billboard 200, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên chạm đến cột mốc trên. Trước đó, The Beatles đã thiết lập dấu ấn đặc biệt với số tuần dẫn đầu bảng xếp hạng ở mức tương tự. Việc Taylor Swift đạt được thành tích này một lần nữa cho thấy vị thế nổi bật của nữ ca sĩ trong ngành công nghiệp âm nhạc, nơi sức cạnh tranh trên các bảng xếp hạng luôn rất khốc liệt.

Tuần thứ 14 liên tiếp ở vị trí số 1 giúp The Life of a Showgirl củng cố chỗ đứng trong danh sách những album thành công nhất của Taylor Swift trên Billboard 200. Trước đó, album đã trở lại ngôi đầu bảng với 173.000 đơn vị album tương đương, tạo đà cho chuỗi thành tích hiện tại.

Trong số các album của Taylor Swift, The Tortured Poets Department vẫn giữ kỷ lục cá nhân về số tuần đứng đầu Billboard 200, với tổng cộng 17 tuần. Xếp sau là The Life of a Showgirl với 14 tuần, trong khi Fearless và 1989 cùng có 11 tuần dẫn đầu.

Như vậy, The Life of a Showgirl chỉ cần thêm ba tuần ở vị trí số 1 để san bằng thành tích của The Tortured Poets Department. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, album hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những sản phẩm có thời gian thống trị bảng xếp hạng lâu nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Một trong những yếu tố góp phần duy trì sức nóng của album là sự xuất hiện của The Life of a Showgirl: The Encore, phiên bản mở rộng bổ sung bốn ca khúc. Theo thông tin được công bố trong bài viết gốc, phiên bản này thu hút 40,5 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify toàn cầu trong 24 giờ đầu tiên, lập kỷ lục về màn ra mắt của một phiên bản album mở rộng trên nền tảng tại thời điểm đó.

Đáng chú ý, Taylor Swift tiếp tục hợp tác với hai nhà sản xuất âm nhạc lâu năm Max Martin và Shellback để thực hiện các ca khúc bổ sung. Sự tái hợp này cho thấy nữ ca sĩ vẫn duy trì mối liên kết với những cộng sự từng góp phần tạo nên nhiều sản phẩm nổi bật trong sự nghiệp của cô.

Ngay từ khi phát hành, The Life of a Showgirl đã tạo nên dấu ấn lớn về doanh số. Album được cho là đạt 4,002 triệu đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần ra mắt, bao gồm 3.479.500 bản bán ra và 680,9 triệu lượt phát trực tuyến. Thành tích này thiết lập một cột mốc đáng chú ý về mức tiêu thụ album trong một tuần trên Billboard 200 tại thời điểm đó, tạo nền tảng cho sức hút kéo dài của sản phẩm.

Bên cạnh thành tích của Taylor Swift, bảng xếp hạng Billboard 200 mới nhất còn ghi nhận sự trở lại đáng chú ý của nhiều nghệ sĩ khác.

Album HABIBTI của Drake vươn lên vị trí thứ 2, tăng 114 bậc với 71.000 đơn vị album tương đương sau khi phiên bản FOMO được phát hành. Kết quả cho thấy sức hút của nam rapper vẫn có thể tạo ra những biến động đáng kể trên bảng xếp hạng khi có thêm phiên bản mới.

Trong khi đó, Rubber Soul của The Beatles trở lại vị trí thứ 4 với 58.000 đơn vị album tương đương sau khi được tái phát hành dưới dạng Super Deluxe. Ra mắt năm 1965, album từng đứng đầu Billboard 200 trong sáu tuần vào năm 1966. Việc tác phẩm tiếp tục thu hút sự quan tâm sau nhiều thập niên cho thấy sức sống lâu dài của những album kinh điển trong lịch sử nhạc pop.

Một màn trở lại khác thuộc về The Divine Feminine của Mac Miller. Album vươn lên vị trí thứ 10 sau khi tăng 149 bậc, đạt 32.000 đơn vị album tương đương. Phiên bản tái phát hành nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt đã góp phần khơi dậy sự quan tâm dành cho sản phẩm phát hành năm 2016, vốn từng đạt vị trí thứ 2 trên Billboard 200.

Nhìn chung, thành tích mới của Taylor Swift không chỉ nối dài chuỗi thành công của The Life of a Showgirl mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Việc đạt 100 tuần đứng đầu Billboard 200 đưa cô đến gần hơn với những dấu ấn lịch sử gắn liền với các tên tuổi lớn như The Beatles. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục thay đổi, khả năng duy trì sức hút của Taylor Swift qua nhiều tuần liên tiếp tiếp tục là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng của cô đối với công chúng.