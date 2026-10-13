Hơn Lan Hương Như Cố, đây là 10 phim cổ trang Trung Quốc đạt trên 8 điểm Douban

Lan Hương Như Cố của Đàm Tùng Vận là một trong những bộ phim hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 nhận được sự chú ý cả về chất lượng lẫn lượng người xem. Tác phẩm đạt 7,5 điểm trên Douban, mức đánh giá tích cực đối với một bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều phim cổ trang khác còn vượt mốc 8 điểm trên nền tảng này, dù không phải dự án nào cũng có độ nhận diện rộng rãi. Dưới đây là 10 bộ phim cổ trang được đánh giá cao trong khoảng 5 năm qua, với vị trí dẫn đầu thuộc về một tác phẩm đạt 8,8 điểm.

10. Hải Thị Thận Lâu - 8,3 điểm

Hải Thị Thận Lâu là bộ phim cổ trang kỳ ảo không quá nổi tiếng nhưng nhận được đánh giá tích cực nhờ cốt truyện mới lạ. Ảnh: iQIYI

Phim lấy bối cảnh thành Đăng Châu, nơi thường xuyên xuất hiện những cảnh tượng bí ẩn trên bầu trời. Nữ hiệp chuyên hành nghề truy bắt Tăng Thiến cùng em trai Tăng Tín vô tình vướng vào một vụ việc phức tạp sau khi gỡ lệnh truy nã dành cho tên đạo tặc bí ẩn Dạ Kiêu.

Khi những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong thành, Tăng Thiến buộc phải hợp tác với Tào Thịnh, người có tài mưu lược; Dạ Kiêu, nhân vật mang thân phận khó đoán; và Tạ Cảnh Đường, một người kiêu ngạo nhưng sở hữu nhiều tuyệt kỹ. Bốn người cùng lần theo manh mối để giải mã bí ẩn xoay quanh những ảo ảnh trên bầu trời.

Điểm đáng chú ý là phim được thực hiện bởi đội ngũ đứng sau các tác phẩm trinh thám, kỳ bí Mao Phiến và Dị Vật Chí. Ê-kíp vốn có thế mạnh trong việc xây dựng những câu chuyện nhiều nút thắt, nay thử sức với thể loại cổ trang nhưng vẫn giữ được nhịp kể chặt chẽ, logic và tuyến truyện tương đối hoàn chỉnh. Dù không tạo được sức nóng lớn, Hải Thị Thận Lâu vẫn được một bộ phận khán giả đánh giá cao.

9. Thiếu Niên Ca Hành - 8,3 điểm

Thiếu Niên Ca Hành có sự tham gia của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa. Dù không tạo được độ phủ sóng rộng như một số bộ phim cổ trang đình đám khác, tác phẩm vẫn chinh phục người xem nhờ câu chuyện võ hiệp hấp dẫn. Ảnh: Youku

Phim kể về Lôi Vô Kiệt, một thiếu niên mới bước chân vào giang hồ, trên đường đến Tuyết Nguyệt Thành, thành trì lớn nhất võ lâm. Một sự cố bất ngờ khiến anh lạc vào Tuyết Lạc Sơn Trang và bị cuốn vào những biến cố giang hồ ngoài dự tính.

Tác phẩm được đánh giá tích cực nhờ diễn xuất đồng đều, các phân cảnh võ thuật cùng hiệu ứng kỹ xảo. Nội dung cũng giữ được tinh thần nguyên tác, khắc họa thế giới giang hồ trẻ trung, giàu màu sắc phiêu lưu. Sau thành công của phim, những tác phẩm cùng hệ thống như Ám Hà Truyện và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong lần lượt ra mắt, nhưng Thiếu Niên Ca Hành vẫn được nhiều khán giả xem là một trong những đại diện nổi bật của dòng phim võ hiệp thanh xuân những năm gần đây.

8. Thiên Hạ Trường Hà - 8,4 điểm

Do La Tấn đóng chính, Thiên Hạ Trường Hà là bộ phim lịch sử lấy bối cảnh thời Khang Hy của nhà Thanh. Tác phẩm không tạo được hiệu ứng truyền thông quá lớn nhưng nhận được đánh giá tích cực nhờ cách khai thác đề tài trị thủy. Ảnh: Mango TV

Bộ phim có sự kết hợp giữa La Tấn và Doãn Phưởng, cùng dàn diễn viên thực lực. Nội dung được triển khai theo hướng lịch sử chính kịch, chú trọng công việc trị quốc, năng lực của con người và những thách thức mà triều đình phải đối mặt. Phần sản xuất chỉn chu, mạch phim tương đối liền lạc cùng sự góp mặt của nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm giúp tác phẩm đạt 8,4 điểm trên Douban.

7. Phồn Thành Chi Hạ - 8,5 điểm

Phồn Thành Chi Hạ là phim cổ trang trinh thám ra mắt năm 2023, gây chú ý nhờ cách xây dựng các vụ án mạng kỳ quái và những bí mật ẩn sau vẻ ngoài bình thường của con người. Ảnh: NSX

Lấy bối cảnh huyện Đan thuộc vùng Giang Nam vào năm Vạn Lịch thứ 37 dưới triều Minh, phim mở đầu bằng hàng loạt vụ giết người với hiện trường được sắp đặt kỳ dị. Các nạn nhân có thân phận khác nhau, tưởng như không liên quan đến nhau, nhưng tại mỗi hiện trường đều xuất hiện một câu nói bí ẩn.

Khúc Tam Canh, một viên bộ khoái trẻ và là đồ đệ của nạn nhân đầu tiên, cùng những người đồng hành bắt đầu điều tra. Càng lần theo manh mối, họ càng phát hiện vụ án hiện tại có liên quan đến một bí mật bị chôn vùi suốt 20 năm.

Điểm mạnh của Phồn Thành Chi Hạ nằm ở kịch bản nhiều lớp, cách dẫn dắt từ tốn và những cú chuyển hướng bất ngờ. Phần đầu có nhịp kể tương đối chậm để xây dựng bối cảnh, nhưng các tình tiết về sau liên tục mở rộng phạm vi vụ án. Phim cũng được đánh giá cao về hình ảnh, bối cảnh thực tế và cách sử dụng lời thoại, tạo cảm giác gần với một tác phẩm điện ảnh hơn là phim truyền hình thông thường.

6. Liên Hoa Lâu - 8,5 điểm

Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đóng chính trong Liên Hoa Lâu, bộ phim kết hợp võ hiệp với yếu tố phá án. Tác phẩm gây chú ý khi đạt hơn 8 điểm Douban ngay từ thời điểm mở điểm và sau đó tăng lên 8,5 điểm. Ảnh: Sohu

Nhân vật trung tâm Lý Tương Di từng là cao thủ lừng danh trong giang hồ nhưng bị kẻ khác hãm hại, trọng thương rồi mất tích sau một trận chiến trên biển. May mắn sống sót, anh đổi tên thành Lý Liên Hoa, che giấu thân phận và lựa chọn cuộc sống bình lặng, không còn muốn tranh đấu hay báo thù.

Tuy nhiên, những hiểu lầm liên tiếp khiến nhiều người tin rằng Lý Liên Hoa là một thần y có khả năng cải tử hoàn sinh. Từ đây, anh gặp Phương Đa Bệnh và cùng người bạn mới giải quyết hàng loạt vụ án trong giang hồ.

Thay vì đặt chuyện tình cảm làm trọng tâm, Liên Hoa Lâu tập trung vào quá trình phá án, những mối quan hệ giữa các nhân vật và tinh thần võ hiệp. Cách kể chuyện có chiều sâu, những bí ẩn được tháo gỡ qua từng vụ việc cùng dư âm cảm xúc sau mỗi chặng khiến bộ phim nhận được sự yêu thích của khán giả.

5. Tôi Có Một Người Bạn - 8,6 điểm

Tôi Có Một Người Bạn là bộ phim hài võ hiệp cổ trang không có dàn diễn viên ngôi sao đình đám nhưng vẫn được nhiều khán giả đề xuất nhờ chất lượng nội dung. Ảnh: NSX

Tác phẩm không đi theo mô-típ tình yêu quen thuộc mà tập trung vào tình bạn, hành trình trưởng thành và những câu chuyện dở khóc dở cười của các nhân vật.

Phim kể về Mộng Tam Tức, một hiệp khách nổi danh bất ngờ mất hết võ công chỉ sau một đêm, trở thành đối tượng bị cả hai phe chính tà truy đuổi. Để tìm thuốc khôi phục năng lực và minh oan cho người bạn đã khuất, anh tìm đường đến thành Mộc Vân. Trên hành trình, Mộng Tam Tức gặp ba người cùng cảnh ngộ. Bốn người quyết định đồng hành, vừa làm việc kiếm sống vừa lần tìm sự thật về những biến cố của riêng mình.

Điểm thu hút của bộ phim là nhịp kể nhẹ nhàng, nhiều tình huống hài hước và lời thoại giàu tính giải trí. Các diễn biến thường đi theo hướng khó đoán, tránh lối xây dựng nhân vật và tình tiết quá công thức. Dù không sở hữu lợi thế về độ nổi tiếng của dàn diễn viên hay quy mô sản xuất, Tôi Có Một Người Bạn vẫn tạo được dấu ấn nhờ câu chuyện duyên dáng và cách khai thác tình bạn trong thế giới giang hồ.

4. Cổ Tương Tư Khúc - 8,6 điểm

Cổ Tương Tư Khúc là tác phẩm cổ trang mang màu sắc lãng mạn và bi kịch, với sự tham gia của Trương Nhã Khâm và Quách Già Nam. Phim tạo được ấn tượng nhờ ý tưởng đảo lộn trình tự thời gian, khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trở thành một câu chuyện tình nhiều day dứt.

Nhân vật Thẩm Bất Ngôn là một nhà văn hiện đại chuyên viết sách lịch sử ăn khách. Trong một lần xuyên không, anh gặp Lục Diên, người phụ nữ bị hậu thế xem là yêu hậu và mang tiếng xấu trong sử sách. Với Thẩm Bất Ngôn, đó là lần đầu hai người gặp nhau, nhưng đối với Lục Diên, cuộc gặp gỡ ấy lại diễn ra ở một thời điểm khác trong cuộc đời.

Muốn thay đổi số phận bi thảm của Lục Diên, Thẩm Bất Ngôn tìm cách quay về quá khứ để ngăn chặn những sự kiện dẫn đến kết cục đau lòng. Thế nhưng, mỗi lần can thiệp lại khiến anh tiến gần hơn đến sự thật rằng chính những nỗ lực thay đổi lịch sử có thể đã góp phần tạo nên kết cục ấy.

Bộ phim được khen ngợi nhờ hình ảnh giàu tính thẩm mỹ, cách kể chuyện độc đáo và sức nặng cảm xúc. Câu chuyện không chỉ xoay quanh tình yêu mà còn đặt ra câu hỏi về số phận, ký ức và giới hạn của việc thay đổi quá khứ.

3. Đường Triều Quỷ Sự Lục Chi Tây Hành - 8,6 điểm

Đường Triều Quỷ Sự Lục Chi Tây Hành tiếp nối sức hút của loạt phim trinh thám cổ trang Đường Triều Quỷ Sự Lục, với sự tham gia của Dương Húc Văn và Dương Chí Cương. Ảnh: iQIYI

Đây là một trong những series được đánh giá tích cực trong những năm gần đây, dù không dựa quá nhiều vào sức hút của các ngôi sao lưu lượng hay quy mô đầu tư được quảng bá rầm rộ. Bối cảnh phim là thời Đường thịnh thế, nơi những vụ án kỳ bí liên tiếp xuất hiện phía sau vẻ phồn hoa của xã hội. Lư Lăng Phong, người có võ nghệ cao cường, và Tô Vô Danh, đệ tử chân truyền của Địch Công, ban đầu không hợp nhau nhưng dần trở thành cộng sự ăn ý. Cả hai cùng phối hợp điều tra, từng bước vén màn những bí mật ẩn sau các vụ án.

Thế mạnh của loạt phim nằm ở bầu không khí kỳ bí, cách xây dựng manh mối và quá trình suy luận tương đối chặt chẽ. Những vụ án mang màu sắc quỷ dị được kết nối với các vấn đề xã hội và bản chất con người, giúp câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc tìm ra hung thủ. Việc các mùa phim liên tục nhận được phản hồi tích cực cũng góp phần củng cố vị thế của series trong dòng phim trinh thám cổ trang Hoa ngữ.

2. Thái Bình Niên - 8,7 điểm

Thái Bình Niên là một trong những bộ phim truyền hình được đánh giá cao trong năm 2026. Khác với các tác phẩm cổ trang tập trung vào tình yêu hư cấu, phim khai thác giai đoạn Ngũ Đại Thập Quốc, thời kỳ lịch sử đầy biến động với chiến tranh, chia cắt và những cuộc đấu tranh quyền lực. Ảnh: iQIYI

Câu chuyện xoay quanh những lựa chọn của Tiền Hoằng Thục, Triệu Khuông Dận và Quách Vinh trước vận mệnh đất nước. Chứng kiến cảnh dân chúng sống trong khổ cực vì chiến loạn, các nhân vật đều nhận ra rằng việc tái lập trật tự là điều kiện cần thiết để chấm dứt những năm tháng bất ổn.

Tiền Hoằng Thục theo đuổi chủ trương bảo vệ lãnh thổ và chăm lo cho người dân. Quách Vinh mong muốn khôi phục kỷ cương nhưng không có đủ thời gian để hoàn thành hoài bão. Trong khi đó, Triệu Khuông Dận nắm bắt thời cơ lập nên nhà Tống, tiến hành cải cách và xây dựng thể chế mới. Cuối cùng, Tiền Hoằng Thục lựa chọn giao nộp lãnh thổ để quy phục nhà Tống, góp phần tạo điều kiện cho hòa bình và sự phát triển văn hóa.

Kịch bản của Thái Bình Niên được đánh giá cao nhờ khai thác cả đời sống dân thường lẫn những cuộc đấu trí giữa các thế lực. Điểm số Douban tăng từ 7,8 khi mở điểm lên 8,7, phản ánh phản hồi tích cực của người xem đối với một tác phẩm chú trọng bối cảnh lịch sử và những lựa chọn chính trị hơn là chuyện tình cảm.

1. Thiên Hành Kiện - 8,8 điểm

Đứng đầu danh sách là Thiên Hành Kiện, bộ phim cổ trang phiêu lưu xoay quanh hành trình truy tìm bảo vật vào cuối thời Thanh. Dù không tạo được sức nóng lớn trên thị trường, tác phẩm vẫn được những khán giả đã theo dõi đánh giá cao và đạt 8,8 điểm trên Douban. Ảnh: Weibo đoàn phim

Câu chuyện bắt đầu khi một tấm bản đồ kho báu bí ẩn bị đánh cắp trong bối cảnh xã hội cuối triều Thanh đầy biến động. Tin tức về kho báu khiến nhiều thế lực bắt đầu hành động, kéo theo một cuộc tranh đoạt phức tạp. Ba nhân vật trung tâm gồm Môn Tam Đao, cựu thị vệ mang đao bên cạnh hoàng đế; Trác Bất Phàm, chưởng môn Dung Thiên Lĩnh; và Vương Địa Bảo, viên bộ khoái đang truy tìm hung thủ. Mỗi người bước vào cuộc hành trình vì mục đích riêng, nhưng dần bị cuốn vào dòng xoáy lịch sử rộng lớn hơn dự tính.

Điểm nổi bật của Thiên Hành Kiện là cách xây dựng nhân vật không đơn giản hóa thiện và ác. Mỗi người đều có lập trường, động cơ và những lựa chọn riêng, giúp xung đột trở nên nhiều chiều hơn. Kịch bản chắc tay, nhịp phim nhanh, kết hợp giữa những màn phiêu lưu căng thẳng và các tình huống hài hước, tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Phần phục trang và bối cảnh cũng được đánh giá cao nhờ sự đầu tư về mặt thẩm mỹ. Đội ngũ sản xuất có kinh nghiệm trong dòng phim cổ trang, góp phần tạo nên thế giới vừa giàu tính giải trí vừa gắn với bối cảnh lịch sử. Từ một tác phẩm ít được chú ý khi ra mắt, Thiên Hành Kiện dần được khán giả truyền tai nhau và vươn lên vị trí đầu bảng với 8,8 điểm Douban.