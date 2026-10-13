Loan Niệm có màn trở lại gây chú ý sau 'Đầu xuân tươi sáng'

Mới đây, GQ China giới thiệu bộ ảnh bìa số tháng 10/2026 với sự góp mặt của Tỉnh Bách Nhiên. Thay vì chỉ khai thác hình ảnh thời trang cá nhân, nam diễn viên xuất hiện trong hai phiên bản bìa riêng biệt, đặt hình tượng ngoài đời cạnh nhân vật Loan Niệm trong bộ phim Đầu xuân tươi sáng. Cách thể hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích tác phẩm.

Trong loạt ảnh cá nhân, Tỉnh Bách Nhiên thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Nam diễn viên xuất hiện với sơ mi xanh nhạt, quần jeans tối màu, cà vạt tím buông lỏng và tất kẻ sọc, tạo cảm giác phóng khoáng, có phần bất cần. Ở một tạo hình khác, áo len nâu phối cùng áo cổ lọ hồng nhạt và quần tây xám mang đến diện mạo trầm lắng, gợi nét hoài cổ.

Tỉnh Bách Nhiên lên bìa GQ China tháng 10/2026.

Trong khi đó, phiên bản bìa lấy cảm hứng từ Loan Niệm lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Những bộ suit kẻ sọc, áo khoác lông và trang phục da bóng kết hợp với kiểu tóc vuốt ngược làm nổi bật vẻ trưởng thành, quyết đoán của nhân vật. Sự tương phản giữa hai phong cách giúp người xem nhận ra cách Tỉnh Bách Nhiên thay đổi thần thái khi bước từ đời thực vào thế giới của vai diễn.

Điểm đáng chú ý là ý tưởng thực hiện bộ ảnh đôi được cho là xuất phát từ chính nam diễn viên. Sau khi Đầu xuân tươi sáng lên sóng, diện mạo và phong cách ăn mặc của Loan Niệm nhận được sự quan tâm từ khán giả. Những bộ trang phục nhân vật sử dụng trong phim cũng khiến một bộ phận người xem tò mò, thậm chí đặt câu hỏi liệu chúng có phải quần áo riêng của nam diễn viên hay không.

Phong cách quen thuộc của Tỉnh Bách Nhiên trong "Đầu xuân tưới sáng".

Từ sự quan tâm ấy, Tỉnh Bách Nhiên muốn lưu lại dấu ấn của nhân vật bằng một bộ ảnh mang tính kỷ niệm. Hai phiên bản bìa không chỉ khai thác khía cạnh thời trang mà còn tạo cơ hội để khán giả nhìn rõ hơn sự khác biệt giữa nghệ sĩ và hình tượng trên màn ảnh. Với người theo dõi Đầu xuân tươi sáng, đây cũng là cách gợi nhớ về nhân vật từng để lại ấn tượng trong quá trình bộ phim phát sóng.

Sức hút của Loan Niệm cho thấy vai diễn không chỉ được khán giả quan tâm qua diễn biến câu chuyện mà còn ở diện mạo, trang phục và phong thái. Những chi tiết này góp phần hình thành dấu ấn riêng cho nhân vật, đồng thời mở rộng sức lan tỏa của bộ phim ra ngoài màn ảnh.

Tỉnh Bách Nhiên và nhân vật "Loan Niệm" cùng xuất hiện trên 1 khung hình.

Trong sự nghiệp, Tỉnh Bách Nhiên là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Anh từng tham gia nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau, từ tình cảm, thanh xuân đến giả tưởng và chính kịch. Trên màn ảnh rộng, nam diễn viên được biết đến qua các tác phẩm như Love O2O (Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên), Monster Hunt và Us and Them. Những trải nghiệm đa dạng giúp anh xây dựng hình ảnh diễn viên có khả năng thích ứng với nhiều dạng nhân vật.

Ở mảng truyền hình, Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục được khán giả chú ý nhờ những vai diễn có màu sắc riêng. Việc hóa thân thành Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng bổ sung thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh. Thay vì chỉ xuất hiện trong những nội dung quảng bá thông thường, nam diễn viên còn đưa nhân vật bước vào không gian thời trang, tạo nên cách tiếp cận khác với khán giả.

Bộ ảnh lần này cũng cho thấy mối liên hệ giữa sức hút của diễn viên và khả năng tạo dấu ấn của nhân vật. Khi một vai diễn được công chúng quan tâm, những yếu tố bên lề như phong cách ăn mặc, hình ảnh tạp chí hay câu chuyện hậu trường có thể tiếp tục duy trì sự chú ý dành cho tác phẩm. Với Loan Niệm, sự kết hợp giữa hai phiên bản bìa tạo nên điểm nhấn riêng, đồng thời giúp khán giả có thêm góc nhìn về cách xây dựng hình tượng.