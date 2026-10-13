Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo số tiền hơn 70 tỷ đồng

Ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chức năng vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trạng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ cá nhân, từ năm 2023, Trần Văn Trạng (sinh năm 1979, cư trú khóm 1, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đã lợi dụng vị trí công tác cùng các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với nhiều người.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trạng lừa đảo hơn 73 tỷ đồng (Ảnh: CACC)

Bị can đưa ra thông tin gian dối rằng có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm kêu gọi các nạn nhân hùn vốn, cho vay. Để tạo vỏ bọc uy tín, trong thời gian đầu, Trạng vẫn trả gốc và lãi đúng hạn, khiến các bị hại hoàn toàn mất cảnh giác và tin tưởng tuyệt đối.

Lợi dụng sự tin tưởng này, chỉ tính riêng từ đầu tháng 3 đến tháng 4/2026, Trạng tiếp tục vay mượn của các bị hại với tổng số tiền lên đến 73,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng như cam kết, mà bị Trạng dùng để trả các khoản nợ cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.