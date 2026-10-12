Hút thuốc lá và bệnh gan

Hút thuốc lá ảnh hưởng đến gan như thế nào?

Khói thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, trong đó có nicotine, carbon monoxide và nhiều chất có khả năng gây ung thư. Sau khi các chất này đi vào cơ thể, gan phải tham gia chuyển hóa và đào thải chúng. Vì vậy, hút thuốc thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan và góp phần thúc đẩy quá trình tổn thương tế bào gan.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hút thuốc có liên quan đến tình trạng viêm gan nặng hơn, làm tăng nguy cơ xơ hóa gan, xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan. Nguy cơ này càng đáng lưu ý ở những người đã có sẵn bệnh gan mạn tính.

Mức độ ảnh hưởng của thuốc lá còn có xu hướng tăng theo số lượng thuốc hút mỗi ngày và tổng thời gian hút thuốc. Điều này cho thấy việc hút càng nhiều và kéo dài càng lâu thì nguy cơ đối với sức khỏe lá gan càng lớn.

Hút thuốc lá và viêm gan B

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Thuốc lá không phải là nguyên nhân trực tiếp gây nhiễm virus viêm gan B. Tuy nhiên, ở những người đã mắc viêm gan B, hút thuốc có thể làm tình trạng tổn thương gan trở nên nghiêm trọng hơn.

Các chất độc trong khói thuốc có thể làm tăng stress oxy hóa, thúc đẩy phản ứng viêm và gây thêm áp lực lên quá trình chuyển hóa của gan. Khi gan vốn đã bị tổn thương bởi virus viêm gan B, việc tiếp tục hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ tiến triển đến xơ hóa gan, xơ gan hoặc ung thư gan.

Ngoài ra, hút thuốc còn tác động đến hệ tim mạch, hô hấp và miễn dịch, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân cũng như khả năng phục hồi của người bệnh.

Khói thuốc thụ động cũng gây hại

Tác hại của thuốc lá không chỉ giới hạn ở người hút. Những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động cũng phải tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại.

Đối với người đang mắc bệnh gan, đặc biệt là viêm gan B hoặc xơ gan, việc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc có thể làm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể. Vì vậy, xây dựng môi trường sống không khói thuốc là biện pháp cần thiết để bảo vệ cả người bệnh và những người xung quanh.

Người mắc viêm gan B nên làm gì?

Để hạn chế nguy cơ bệnh gan tiến triển nặng hơn, người mắc viêm gan B nên:

- Ngừng hút thuốc càng sớm càng tốt và tránh tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

- Hạn chế hoặc tránh rượu bia vì rượu có thể làm tổn thương gan và thúc đẩy xơ hóa gan.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc các sản phẩm thảo dược chưa rõ nguồn gốc vì một số sản phẩm có thể gây độc cho gan.

- Duy trì chế độ ăn cân đối, đủ dinh dưỡng, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và đường.

- Tập thể dục phù hợp và duy trì cân nặng hợp lý.

- Khám chuyên khoa và theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Tuân thủ điều trị nếu đang sử dụng thuốc kháng virus viêm gan B.

Bảo vệ lá gan bằng cách nói không với thuốc lá

Hút thuốc lá không chỉ gây bệnh về phổi mà còn có thể góp phần làm tổn thương gan và làm tăng nguy cơ tiến triển của các bệnh gan mạn tính. Đối với người mắc viêm gan B, việc ngừng hút thuốc là một trong những thay đổi lối sống quan trọng giúp giảm thêm các yếu tố nguy cơ đối với gan.

Bỏ thuốc càng sớm, lợi ích đối với sức khỏe càng lớn. Một môi trường sống không khói thuốc không chỉ giúp bảo vệ lá gan mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, hệ hô hấp và sức khỏe của cả gia đình.