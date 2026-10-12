Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh
Ngày 12/10, Công ty Điện lực Sơn La tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Hung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn điện.
Hơn 1.000 học sinh được hướng dẫn nhận biết các nguy cơ mất an toàn điện thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày; phổ biến các quy tắc an toàn khi vui chơi gần tủ điện, trạm biến áp, đường dây điện; cách nhận biết biển cảnh báo và xử lý khi phát hiện các dấu hiệu bất thường có nguy cơ gây mất an toàn điện.
Nội dung tuyên truyền được truyền tải thông qua các hình thức trực quan, sinh động, kết hợp minh họa bằng các thiết bị điện trong sinh hoạt hằng ngày, hỏi đáp và xử lý tình huống thực tế, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
Nội dung tuyên truyền giúp học sinh hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời mỗi em sẽ trở thành một tuyên truyền viên, nhắc nhở người thân và cộng đồng nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/tuyen-truyen-su-dung-dien-an-toan-tiet-kiem-cho-hoc-sinh-Cz99Xlrvg.html