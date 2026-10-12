Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh

Hơn 1.000 học sinh được hướng dẫn nhận biết các nguy cơ mất an toàn điện thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày; phổ biến các quy tắc an toàn khi vui chơi gần tủ điện, trạm biến áp, đường dây điện; cách nhận biết biển cảnh báo và xử lý khi phát hiện các dấu hiệu bất thường có nguy cơ gây mất an toàn điện.

Học sinh tham gia giao lưu trả lời câu hỏi.

Nội dung tuyên truyền được truyền tải thông qua các hình thức trực quan, sinh động, kết hợp minh họa bằng các thiết bị điện trong sinh hoạt hằng ngày, hỏi đáp và xử lý tình huống thực tế, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Tuyên truyền viên Công ty Điện lực Sơn La tuyên truyền và hướng dẫn học sinh cách sử dụng điện tại phòng ở nội trú.

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn học sinh cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền giúp học sinh hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời mỗi em sẽ trở thành một tuyên truyền viên, nhắc nhở người thân và cộng đồng nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện.