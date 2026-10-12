Cứu sống bệnh nhân ung thư gan vỡ khối u, xuất huyết ồ ạt

Sau phẫu thuật cắt gan khẩn cấp, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, lọc máu liên tục do suy thận cấp và hiện chức năng thận đã trở lại bình thường. Bệnh nhân đã được xuất viện ngày 9/10.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Nguyễn C.K. hiện trong thời gian hồi phục trở lại sau phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân là Nguyễn C.K (sinh 1960, trú phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng ngày 13/9/2026 trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định khối u ung thư tại hạ phân thùy 1 của gan đã vỡ, gây xuất huyết ồ ạt. Người bệnh mất máu cấp, rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao.

Trước tình trạng đe dọa tính mạng người bệnh, Bệnh viện Đà Nẵng kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các ê-kíp liên quan phối hợp cấp cứu, vừa hồi sức vừa khẩn trương chuẩn bị phẫu thuật. Các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức thực hiện cắt gan hạ phân thùy 1, qua đó kiểm soát chảy máu và loại bỏ tổn thương ung thư. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Văn Nghĩa, Khoa Ngoại tiêu hóa (Bệnh viện Đà Nẵng), người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết, khó khăn của ca mổ nằm ở vị trí khối u tại hạ phân thùy 1 của gan khi khối u đã vỡ và gây xuất huyết ồ ạt. Trong tình huống này, ưu tiên hàng đầu của ê-kíp là nhanh chóng kiểm soát chảy máu, duy trì huyết động và bảo đảm tính mạng người bệnh. Sau phẫu thuật, do trước đó đã mất máu cấp và trải qua tình trạng sốc nặng, người bệnh xuất hiện suy thận cấp, tiếp tục đối mặt với nguy cơ rối loạn huyết động và các biến chứng hậu phẫu. Bệnh nhân được chuyển sang giai đoạn hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ và thực hiện lọc máu liên tục.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Đức Phát, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng), giai đoạn sau mổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hồi phục. Ê-kíp gây mê hồi sức phối hợp với Khoa Ngoại tiêu hóa liên tục theo dõi tình trạng huyết động, kiểm soát rối loạn đông máu, đánh giá nguy cơ chảy máu và các biến chứng; đồng thời hỗ trợ điều trị suy thận cấp bằng lọc máu liên tục. Nhờ được hồi sức và điều trị tích cực, chức năng thận của người bệnh từng bước hồi phục, tình trạng toàn thân cải thiện. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, có thể ăn uống, đi lại và chức năng thận đã trở lại bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo, các bệnh lý u gan có thể diễn tiến âm thầm; khi khối u phát triển có nguy cơ xảy ra biến chứng vỡ u, xuất huyết, đe dọa tính mạng. Người dân, đặc biệt những trường hợp có nguy cơ mắc bệnh lý gan cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát để phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

Việc xử trí thành công trường hợp này cho thấy vai trò của sự phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu người bệnh nặng, từ kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật, gây mê hồi sức đến theo dõi và điều trị hậu phẫu. Hiện nay, bệnh viện đã đưa vào triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật và ghép gan, phục vụ điều trị những trường hợp bệnh lý gan phức tạp.