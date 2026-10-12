Chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thời gian qua, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi (NCT) đã được triển khai thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT.

Khám, tầm soát sức khỏe

Phường Đông Hải có khoảng 3.350 hội viên NCT, sinh hoạt tại 21 chi hội. Thời gian qua, Hội NCT phường đã phối hợp với Trạm Y tế phường duy trì các hoạt động khám, tư vấn, tầm soát và theo dõi sức khỏe định kỳ cho hội viên, nhất là trong Tháng hành động vì NCT, Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6) và các đợt chăm sóc sức khỏe được tổ chức tại địa phương. Mới đây, thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân, Hội NCT phường đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Tại chương trình, NCT được các y, bác sĩ của Trạm Y tế phường, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận kiểm tra, tầm soát sức khỏe và tư vấn cách chăm sóc, phòng ngừa bệnh tật phù hợp. Ông Nguyễn Hữu Bộ (phường Đông Hải) cho biết: “Sau khi khám, tôi được bác sĩ tư vấn về chế độ ăn uống, sinh hoạt và cách tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương, tôi cảm thấy yên tâm. Việc khám định kỳ giúp tôi biết rõ hơn tình trạng sức khỏe, kịp thời phát hiện những bất thường và chủ động chăm sóc bản thân tốt hơn”.

Bác sĩ khám sức khỏe cho người cao tuổi phường Đông Hải.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường Đông Hải chú trọng quản lý sức khỏe NCT tại cộng đồng. Theo bác sĩ Đào Văn Thanh - Giám đốc Trạm Y tế phường, trạm thường xuyên cập nhật danh sách, nắm tình hình sức khỏe của NCT; hướng dẫn sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp. Đối với những trường hợp mắc bệnh mạn tính như huyết áp, tiểu đường…, trạm thực hiện quản lý, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc phù hợp. Qua đó, giúp NCT nâng cao ý thức phòng bệnh, kiểm soát sức khỏe, hướng đến mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có chất lượng.

Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT”, giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội NCT trong tỉnh đã phối hợp với các bệnh viện mắt và trong ngoài tỉnh tổ chức khám sàng lọc cho hơn 175.000 NCT và chỉ định phẫu thuật miễn phí cho khoảng 8.480 người. Trong tháng 9 và 10-2026, Hội NCT tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang tổ chức khám mắt miễn phí cho NCT tại 3 xã, phường: Đông Ninh Hòa, Vạn Ninh, Vạn Hưng với số lượng khoảng 900 NCT.

Rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần

Công tác chăm sóc sức khỏe NCT không chỉ dừng ở việc khám, điều trị bệnh mà còn chú trọng luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên, phù hợp với lứa tuổi. Tại phường Phan Rang, các thành viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh - Dân vũ NCT phường duy trì tập luyện mỗi ngày. Những động tác vừa sức kết hợp với nhịp điệu dân vũ giúp các thành viên duy trì sự dẻo dai, linh hoạt và tạo không khí vui tươi, gắn kết. Bà Khúc Thị Bích Hải - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, việc duy trì tập luyện đều đặn giúp các thành viên rèn luyện sức khỏe và có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ với nhau. Câu lạc bộ còn tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ ở những phường khác; tổ chức hoạt động dã ngoại, sinh nhật… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT.

Bác sĩ khám mắt cho người cao tuổi xã Vạn Ninh.

Ngoài ra, tại nhiều xã, phường như: Bắc Nha Trang, Tân Định, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Diên Khánh, Phước Dinh, Ninh Phước, Nha Trang, Cam Lâm… các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ dành cho NCT được duy trì tập luyện thường xuyên. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.800 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thơ ca, thể thao, thể dục dưỡng sinh, trong đó có 185 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Đây là những sân chơi bổ ích, giúp NCT rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết, tháng 10-2026, hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao NCT tỉnh lần thứ I. Đây là dịp để NCT giao lưu, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong NCT. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế và địa phương đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe NCT ngay từ cơ sở. Trong đó, chú trọng khám sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng, vận động và hỗ trợ những NCT có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, nhân rộng, phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…, góp phần tạo sân chơi bổ ích để NCT rèn luyện, giao lưu và nâng cao đời sống tinh thần.