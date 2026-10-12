Lắp đặt máy khử rung tim tự động tại Bảo tàng Hải dương học

Ngày 12-10, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa tổ chức tập huấn hồi sinh tim phổi cơ bản và hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) cho 30 học viên không chuyên của Bảo tàng Hải dương học Nha Trang.

Các học viên được hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động.

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở; cách kiểm tra tình trạng nạn nhân, đánh giá mức độ đáp ứng và gọi cấp cứu. Đồng thời, học viên được hướng dẫn thực hiện hồi sinh tim phổi cơ bản, kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực và quy trình sử dụng máy AED để hỗ trợ cấp cứu người bị ngừng tim đột ngột. Sau phần hướng dẫn lý thuyết, các học viên trực tiếp thực hành các thao tác dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, qua đó củng cố kiến thức và kỹ năng xử trí khi gặp tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 trao máy khử rung tim tự động cho Bảo tàng Hải dương học.

Dịp này, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã lắp đặt 1 máy AED tại Bảo tàng Hải dương học và dự kiến lắp đặt thêm 1 máy trong thời gian tới. Bác sĩ Lê Trần Anh Thi - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa cho biết, Bảo tàng Hải dương học rộng, thu hút đông người dân và du khách đến tham quan nên việc trang bị thiết bị cấp cứu tại đây là cần thiết. Việc tập huấn cấp cứu viên không chuyên giúp người tham gia chủ động nhận biết tình trạng ngừng tim, thực hiện ép tim và sử dụng máy AED kịp thời, hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ lực lượng y tế đến, qua đó góp phần nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.