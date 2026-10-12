Nhóm bệnh nhân hen nặng đối mặt với nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

Toàn cảnh Hội thảo khoa học (Ảnh: THƯ THƯ)

Hội thảo khoa học với chủ đề “Trúng đích IL-5, xu hướng điều trị hen nặng” do Hội Hô hấp Việt Nam phối hợp GSK Việt Nam tổ chức có sự tham gia của đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hô hấp, dị ứng miễn dịch nhằm chia sẻ những hiểu biết về cơ chế bệnh sinh của hen nặng, vai trò của viêm type 2 và các hướng tiếp cận trong quản lý bệnh hiện nay.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, ước tính khoảng 3,23% số dân Việt Nam đang sống chung với bệnh hen, trong đó khoảng 7 đến 11% thuộc nhóm hen nặng. Dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số bệnh nhân hen, nhưng đây lại là nhóm phải đối mặt với nguy cơ đợt cấp tái diễn, nhập viện, suy giảm chức năng hô hấp và những ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cuộc sống.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Quý Châu chia sẻ về tầm quan trọng của việc quản lý hen nặng (Ảnh: THƯ THƯ)

Bên cạnh đó, hen nặng chiếm phần lớn khoảng hơn 70% tổng chi phí điều trị hen. Đây là lý do việc nâng cao nhận thức, nhận diện sớm đặc điểm bệnh và cải thiện quản lý hen nặng tiếp tục là một ưu tiên quan trọng của chuyên ngành hô hấp tại Việt Nam.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thu Phương, Viện trưởng Viện Hô hấp Bạch Mai (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng: Trong hơn một thập kỷ qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng trong việc ứng dụng các phương pháp điều trị hướng đích cho những bệnh nhân hen nặng phù hợp. Song song với đó, hiểu biết về nền tảng sinh học của bệnh cũng không ngừng được mở rộng. Trong đó, viêm type 2 và vai trò của IL-5 trong đáp ứng viêm tăng bạch cầu ái toan là những lĩnh vực nhận được sự quan tâm từ cộng đồng khoa học quốc tế. Những tiến bộ này góp phần hỗ trợ bác sĩ trong việc nhận diện kiểu hình bệnh và lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp cho từng người bệnh.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thượng Vũ cập nhật tiếp cận theo hướng cá thể hóa trong điều trị cho bệnh nhân hen nặng (Ảnh: THƯ THƯ)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thượng Vũ, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Hiểu rõ hơn về cơ chế bệnh sinh của hen đang giúp cộng đồng y khoa tiếp cận bệnh theo hướng cá thể hóa hơn. Bên cạnh kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ đợt cấp, ngày nay các bác sĩ cũng quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống và các mục tiêu điều trị dài hạn cho người bệnh. Thuốc sinh học được xem là phương pháp điều trị trúng đích có thể làm giảm nguy cơ cơn hen cấp, giảm nhu cầu sử dụng corticoid đường uống, cải thiện hoạt động thể chất và xã hội nói chung cũng như tiến tới hen thoái lui.