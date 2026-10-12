Người có 6 dấu hiệu này ban đêm, thận có thể đã yếu

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải, loại bỏ lượng nước dư thừa và duy trì cân bằng các chất điện giải trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, chất thải và dịch có thể tích tụ, gây ra nhiều thay đổi về sức khỏe.

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ (NKF), người mắc bệnh thận có thể gặp tình trạng tiểu đêm thường xuyên, chuột rút về đêm, khó ngủ, ngứa da và sưng phù ở bàn chân, mắt cá chân. Dù vậy, bệnh thận mạn thường diễn tiến âm thầm, nhiều người không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Tiểu đêm nhiều lần

Theo Times of India, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm để đi tiểu có thể là một trong những dấu hiệu cần lưu ý. Khi thận bị tổn thương, khả năng điều chỉnh lượng nước tiểu có thể thay đổi, khiến một số người đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm.

Tuy nhiên, tiểu đêm không đồng nghĩa với suy thận. Thói quen uống nhiều nước trước khi ngủ, sử dụng đồ uống chứa caffeine hoặc rượu bia vào buổi tối, đái tháo đường, phì đại tuyến tiền liệt và một số rối loạn giấc ngủ cũng có thể gây ra tình trạng này.

Nếu số lần đi tiểu ban đêm tăng lên bất thường, kéo dài hoặc ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Đặc biệt, người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch cần chú ý kiểm tra chức năng thận định kỳ.

Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm để đi tiểu có thể là một trong những dấu hiệu cần lưu ý của bệnh thận. Ảnh: Magnific.

Chuột rút ở chân khi đang ngủ

Những cơn co thắt cơ đột ngột ở bắp chân hoặc bàn chân có thể khiến người bệnh tỉnh giấc vì đau. Tình trạng này đôi khi xuất hiện ở người mắc bệnh thận mạn, nhất là khi bệnh đã tiến triển và gây mất cân bằng điện giải hoặc các rối loạn chuyển hóa.

Nếu chuột rút xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc đi kèm phù chân, mệt mỏi, thay đổi lượng nước tiểu, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá. Không nên tự ý bổ sung kali, magie hay các loại thuốc điện giải khi chưa biết nguyên nhân.

Ngứa da kéo dài, đặc biệt về đêm

Ngứa da dai dẳng không rõ nguyên nhân cũng là biểu hiện dễ gặp ở người mắc bệnh thận mạn tiến triển, theo Cleveland Clinic. Khi chức năng thận suy giảm đáng kể, sự mất cân bằng các khoáng chất và những thay đổi trong quá trình chuyển hóa có thể góp phần gây ngứa.

Cơn ngứa có thể xuất hiện ở lưng, tay, chân hoặc nhiều vùng trên cơ thể, đôi khi ảnh hưởng đến khả năng ngủ và sinh hoạt. Người bệnh có thể nhận thấy da khô, bong tróc hoặc cảm giác ngứa sâu dưới da.

Tuy nhiên, ngứa da thường gặp trong nhiều tình trạng khác như dị ứng, viêm da, bệnh gan hoặc tác dụng phụ của thuốc. Nếu tình trạng kéo dài dù đã chăm sóc da phù hợp, người bệnh nên đi khám, nhất là khi xuất hiện thêm các dấu hiệu bất thường khác.

Ngứa da dai dẳng không rõ nguyên nhân cũng là biểu hiện có thể gặp ở người mắc bệnh thận mạn tiến triển. Ảnh: Shutterstock.

Khó ngủ, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm

Người mắc bệnh thận mạn thường gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc thức giấc nhiều lần. Nguyên nhân có thể liên quan đến tiểu đêm, ngứa da, chuột rút hoặc những thay đổi trong cơ thể khi bệnh tiến triển.

Ở một số trường hợp, chất thải tích tụ và các rối loạn chuyển hóa do chức năng thận suy giảm góp phần gây mệt mỏi, khó tập trung và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nếu khó ngủ kéo dài và đi kèm những thay đổi bất thường về tiểu tiện, phù hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh nên được kiểm tra sức khỏe thay vì chỉ tập trung cải thiện giấc ngủ.

Chân, mắt cá chân hoặc quanh mắt bị sưng phù

Sưng phù là dấu hiệu xuất hiện khi thận không còn loại bỏ hiệu quả lượng muối và nước dư thừa. Dịch tích tụ có thể khiến bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân sưng lên, một số người cũng bị phù quanh mắt, đặc biệt vào buổi sáng.

Tình trạng này thường biểu hiện rõ hơn sau một ngày sinh hoạt, khi dịch tích tụ ở phần thấp của cơ thể. Nếu phù xuất hiện mới, kéo dài, tăng dần hoặc đi kèm tiểu ít, nước tiểu có bọt kéo dài hay mệt mỏi bất thường, người bệnh nên đi khám sớm. Trường hợp sưng phù kèm khó thở hoặc đau ngực cần được cấp cứu.

Sưng phù là dấu hiệu có thể xuất hiện khi thận không còn loại bỏ hiệu quả lượng muối và nước dư thừa. Ảnh: Adobe Stock.

Đau lưng

Đau lưng liên quan đến thận thường rõ rệt hơn vào ban đêm, đặc biệt là ở vùng lưng dưới. Cơn đau này thường dao động từ đau âm ỉ đến khó chịu dữ dội và trầm trọng hơn khi nằm xuống.

Mặc dù đau lưng có thể do nhiều yếu tố gây ra, nếu kèm theo các triệu chứng khác như thay đổi khi đi tiểu hoặc sưng tấy, có thể là dấu hiệu của tổn thương thận. Bạn nên chú ý đến thời điểm và mức độ nghiêm trọng của cơn đau, vì điều này có thể giúp bác sĩ xác định rõ hơn các vấn đề tiềm ẩn.