Mẹ U80 khiến 4 con trai bất hòa vì khoản tiền tiết kiệm 200 triệu

Nhà tôi có 4 anh em trai, tôi là con út. Mẹ năm nay 78 tuổi, bố đã mất cách đây 15 năm.

Ngày xưa, bố mẹ khó khăn, cuộc sống vất vả. Căn nhà tôi lớn lên cũng chỉ có 7 thước đất, bố mẹ chia đều cho 4 anh em.

Tôi và anh thứ ba chọn ở lại nên phải trả tiền đất cho 2 anh lớn theo thời giá lúc bấy giờ. Mảnh đất được chia đôi, tôi ở cùng bố mẹ nên lấy phần có căn nhà tranh, còn anh thứ ba lấy phần sân vườn. Sau này anh lên Tây Bắc làm ăn, cưới vợ, ở luôn với nhà vợ trên đó.

Anh cả, anh hai làm ăn thuận lợi, đều mua đất, cất nhà khang trang.

Vợ chồng tôi làm lụng sớm hôm, vừa nuôi 3 đứa con, vừa tích cóp trả nợ tiền đất. Mãi đầu năm nay, chúng tôi mới có tiền dỡ nhà tranh, xây căn nhà 2 tầng khang trang hơn.

Hai anh lớn luôn khuyên vợ chồng tôi cố gắng xây nhà kiên cố cho mẹ an hưởng tuổi già. Biết chúng tôi phải vay thêm khoảng 400 triệu đồng, anh cả tiết lộ mẹ có 200 triệu tiền tiết kiệm, trước đây anh giữ hộ nhưng Tết vừa rồi đã trả lại.

Mẹ cư xử thiếu công bằng khiến anh em tôi tị nạnh, bất hòa với nhau. Ảnh minh họa

Anh khuyên tôi bàn với mẹ, xin bà góp khoản đó vào xây nhà để đỡ phải vay mượn. Tôi nghĩ, mẹ ở cùng vợ chồng tôi, mọi sinh hoạt đều do chúng tôi lo. Nay tôi xây nhà mới cùng ở, mẹ có tiền góp vào cũng hợp lý.

Vợ tôi đồng ý nhưng muốn chỉ vay tạm, sau này kiếm được sẽ trả lại vì đó là tiền dưỡng già của mẹ.

Nào ngờ, mẹ không đồng ý. Bà muốn giữ khoản tiền đó cho riêng mình để yên tâm tuổi già, còn khuyên chúng tôi không đủ tiền thì xây nhà nhỏ thôi.

Tôi thất vọng nhưng không dám trách. Vậy mà chỉ 2 tháng sau, tôi hay tin mẹ đã đem 200 triệu ấy cho anh thứ ba vay vì công việc ở Tây Bắc của anh gặp biến cố.

Vợ tôi cũng hụt hẫng nhưng vẫn an ủi: “Thôi, việc xây nhà là của chúng ta, không nên dồn ép mẹ. Em cũng không muốn mang tiếng phải dùng tiền dưỡng già của mẹ mới xây được nhà”.

Anh cả, anh hai thì bức xúc vô cùng. Nhìn chúng tôi chạy vạy vay mượn hoàn thiện ngôi nhà, các anh càng giận chuyện mẹ không chịu vun vén cho đứa con đang phụng dưỡng mình.

Tháng 8/2026, vợ chồng tôi về nhà mới, làm vài mâm cỗ mời anh em đến chung vui. Gia đình anh thứ ba cũng từ Tây Bắc về chúc mừng.

Tôi tưởng cả nhà anh chỉ ở đôi ngày, nào ngờ đến nay đã hơn 2 tháng vẫn chưa rời đi. Vì ở quê không có nhà, vợ chồng anh cùng các con sống trong một phòng trên tầng 2 nhà tôi, mọi sinh hoạt đều chung đụng.

Hỏi ra mới biết, công việc ở Tây Bắc không thuận lợi nên anh muốn đưa vợ con về quê kiếm kế sinh nhai khác, ngặt nỗi ở quê lại chưa có nhà.

Tôi biết vợ khó chịu nhưng không dám nói. Bản thân tôi cũng chẳng hài lòng khi nhà vừa xây xong đã phải sống cảnh chung đụng. Chỉ mẹ là hoan hỉ vì được gần con cháu.

Cuối tuần vừa rồi, trong bữa cơm gia đình, lúc đã có chút men, anh cả và anh hai lên tiếng.

Các anh trách mẹ “ăn cây táo rào cây sung”, ở với vợ chồng con út nhưng lại vun vén cho người con thứ ba. Trước đó, khi các anh chật vật mua đất, dựng nhà, thiếu thốn đủ bề mẹ cũng không dang tay giúp đỡ. Hai anh yêu cầu anh thứ ba sớm trả lại 200 triệu để mẹ giữ làm vốn dưỡng già.

Mẹ khóc lóc, trách các con sân si, tị nạnh khiến bà đau lòng. Anh thứ ba bênh mẹ, hùng hổ cãi vã. Anh bảo mình vất vả nhất nhà, đến căn nhà ở quê còn không có nên mẹ thương hơn. Anh cho rằng anh cả, anh hai ghen ghét nên mới có thái độ như vậy.

Tôi đứng giữa, chẳng biết nói sao. Vợ tôi khổ sở can bên nọ, gàn bên kia. Nhìn anh em bất hòa, mẹ khóc lóc, tôi đau lòng. Dù đang gánh cả đống nợ, tôi cũng không thấy buồn và áp lực bằng lúc ấy.

Hiện tại, gia đình anh thứ ba vẫn ở nhà tôi nhưng thái độ lạnh nhạt. Mẹ chỉ ngọt nhạt với gia đình anh, còn với vợ chồng tôi thì hờ hững.

Thật lòng, tôi cũng oán trách mẹ đã “ăn cây táo rào cây sung”, khiến đàn con bất hòa nên chẳng còn muốn hỏi han nhiều. Cuộc sống mỗi ngày cứ thế trôi qua nặng nề…