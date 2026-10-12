Gạt mưa silicone có tốt hơn loại cao su không?

Gạt mưa silicone không hẳn tốt hơn cao su khi mới sử dụng, nhưng ưu thế về độ bền giúp chúng vượt trội trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, tuyết và nhiệt độ thấp. Việc lựa chọn loại gạt mưa phù hợp còn phụ thuộc vào môi trường sử dụng và chi phí đầu tư.

Hình minh họa gạt mưa silicone và cao su. Ảnh: Yahoo

Gạt mưa silicone không nhất thiết tốt hơn loại cao su thông thường khi mới lắp đặt. Cả hai đều có khả năng loại bỏ nước mưa và độ ẩm hiệu quả trên kính chắn gió. Tuy nhiên, khi gạt mưa bắt đầu bị khô, nứt hoặc lão hóa, gạt silicone cho thấy ưu điểm vượt trội nhờ độ bền cao hơn.

Vật liệu silicone được pha trộn đặc biệt giúp gạt mưa có thể sử dụng lâu gấp đôi so với loại cao su truyền thống. Điều này rất phù hợp với những khu vực có khí hậu mưa nhiều hoặc tuyết phủ quanh năm. Đặc biệt, gạt silicone còn có khả năng chống nứt và không bị dính vào kính khi nhiệt độ giảm sâu, thích hợp với vùng lạnh giá.

Khi hiệu quả lau kính giảm rõ rệt, như xuất hiện vệt nước, tiếng kêu rít hoặc rung lắc khi gạt, đó là dấu hiệu cần thay gạt mưa. Ngoài ra, nếu thấy các mảnh cao su bị bong tróc hoặc mất đi một phần, chủ xe cũng nên thay mới để đảm bảo tầm nhìn an toàn.

Thông thường, gạt mưa cao su có thể dùng được khoảng một năm trong điều kiện thời tiết bình thường. Tuy nhiên, nếu thường xuyên đậu xe dưới ánh nắng mặt trời, gió hoặc mưa lớn, tuổi thọ của gạt sẽ giảm đáng kể do bị khô, rách hoặc nứt. Việc di chuyển nhiều trong tuyết cũng ảnh hưởng tiêu cực đến gạt mưa cao su.

Việc lựa chọn giữa gạt mưa silicone và cao su phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu nơi sử dụng. Ngoài ra, chi phí cũng là yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Gạt mưa silicone thường có giá cao hơn đáng kể so với loại cao su truyền thống.

Ví dụ, bộ đôi gạt mưa cao su VTOGOI loại cao cấp có giá dưới 20 USD, trong khi bộ gạt silicone Rain-X Endura có giá gấp đôi. Tuy nhiên, một số loại gạt silicone như WOWiper có giá khoảng 16-18 USD cho hai chiếc, thấp hơn một số loại cao su phổ thông.

Nếu chi phí là vấn đề, người dùng có thể lựa chọn thay riêng phần cao su bên trong gạt mưa thay vì thay cả bộ, như bộ cao su thay thế 5Plus bốn chiếc, giúp tiết kiệm mà vẫn đảm bảo hiệu quả lau kính.

Để kéo dài tuổi thọ gạt mưa, dù là silicone hay cao su, người dùng nên tránh vận hành gạt khi kính còn khô để hạn chế ma sát gây hư hại. Trong mùa đông, cần để gạt mưa tan băng trước khi sử dụng để tránh làm hỏng lưỡi gạt.

Ngoài ra, việc vệ sinh gạt mưa định kỳ bằng khăn ướt hoặc giấy lau giúp loại bỏ bụi bẩn, lông thú và các mảnh vụn bám trên lưỡi gạt, đảm bảo hiệu quả lau kính và tránh để lại vệt hay trầy xước trên kính.