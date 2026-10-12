Có dấu hiệu này suốt nửa năm nhưng không đi khám, thanh niên 17 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối

Theo Taizhou Evening News, khoảng nửa năm trước, Tiểu Vương (tên đã được thay đổi), 17 tuổi, thường xuyên bị đau vùng bụng trên, đầy hơi và sụt cân rõ rệt. Do bố mẹ thường xuyên đi làm xa nhà, cậu cho rằng đây đơn giản chỉ là bệnh viêm đường tiêu hóa thông thường nên không để tâm.

Cho đến gần đây, sau hơn 1 tháng liên tục bị đau bụng và đi ngoài phân đen, Tiểu Vương mới đến Bệnh viện Nhân dân huyện Thiên Thai để khám.

Từ kết quả nội soi dạ dày, xét nghiệm hình thái HE và phân tích bệnh lý bằng hóa mô miễn dịch, các bác sĩ chẩn đoán Tiểu Vương mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn ở thân dạ dày.

Kết quả chụp CT tăng cường vùng bụng cho thấy tế bào ung thư đã xâm lấn đến lớp ngoài cùng của thành dạ dày. Trong ổ bụng xuất hiện nhiều vị trí di căn hạch bạch huyết và di căn mạc nối lớn, cho thấy bệnh đã ở giai đoạn tiến triển và không còn khả năng phẫu thuật.

Không may Tiểu Vương bị thiếu máu nghiêm trọng nên cũng không thể tiến hành hóa trị. Từ khi được chẩn đoán đến lúc không qua khỏi chỉ khoảng 1 tháng rưỡi.

Ảnh minh họa. (nguồn: Shutterstock)

Bác sĩ Đinh Tân Hoa, Phó trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân huyện Thiên Thai, cho biết nguyên nhân gây ung thư dạ dày rất phức tạp. Bên cạnh yếu tố di truyền trong gia đình, nhiều yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở người trẻ như căng thẳng kéo dài, rối loạn giờ giấc sinh hoạt, ăn uống thất thường, ít vận động, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), uống nhiều rượu bia và hút thuốc.

"Không nên vì còn trẻ hoặc chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng mà bỏ qua sự cần thiết của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ", bác sĩ Đinh nhấn mạnh.

Ông cho biết từng gặp nhiều bệnh nhân trẻ có thói quen bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Do người trẻ có quá trình trao đổi chất tương đối mạnh, bệnh có thể tiến triển nhanh. Khi đến bệnh viện lúc các triệu chứng đã nghiêm trọng, nhiều trường hợp đã bước vào giai đoạn muộn và bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

Để phòng ngừa các bệnh lý đường tiêu hóa ở thanh thiếu niên cũng như người trưởng thành, bác sĩ Đinh khuyến cáo mọi người nên xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh.

Cần hạn chế thực phẩm nhiều muối, đồ hun khói, thực phẩm muối chua và đồ chiên rán, đồng thời tăng cường rau củ quả tươi, duy trì chế độ ăn cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, cần duy trì lịch sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya kéo dài và làm việc quá sức. Việc tập luyện thể dục thể thao ở mức độ phù hợp cũng giúp tăng cường thể chất và sức khỏe tổng thể.

Đặc biệt, nâng cao ý thức phòng bệnh đóng vai trò quan trọng. Dù ở độ tuổi nào, khi xuất hiện những dấu hiệu dưới đây cần đi khám càng sớm càng tốt:

Khó tiêu, ợ nóng và đầy hơi kéo dài

Khó tiêu, ợ nóng và đầy hơi là những vấn đề tiêu hóa hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng này kéo dài, đã thử nhiều cách nhưng không khỏi thì nguyên nhân có thể là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí ung thư dạ dày.

Cảm giác khó chịu, đau âm ỉ ở bụng

Ảnh minh họa.

Tình trạng đau bụng âm ỉ, khó chịu thường sẽ sớm khỏi và không phải là vấn đề đáng lo ngại. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng này dai dẳng, mức độ đau tăng dần, đặc biệt là kèm theo một số triệu chứng tiêu hóa khác. Người mắc cần đi khám dạ dày càng sớm càng tốt.

Buồn nôn, ói mửa

Buồn nôn, ói mửa thường có nguyên nhân là do ăn phải thực phẩm có mầm bệnh. Nếu buồn nôn, ói mửa lặp đi lặp lại thì có thể là dấu hiệu tiềm ẩn cảnh báo ung thư dạ dày.

Mất cảm giác thèm ăn

Một triệu chứng hay gặp khác của ung thư dạ dày là mất cảm giác thèm ăn. Người bệnh sẽ mau cảm thấy no dù chỉ ăn một lượng thức ăn nhỏ.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân sau khi áp dụng các biện pháp ăn kiêng, tập thể dục là mục tiêu của nhiều người. Thế nhưng, nếu đột nhiên sụt cân không rõ nguyên nhân thì thường là dấu hiệu đáng báo động của vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có ung thư dạ dày, thực quản, tuyến tụy, gan, phổi, trực tràng và một số loại ung thư khác.

Phân đen

Phân đen là dấu hiệu cảnh báo tình trạng chảy máu trong đường tiêu hóa. Đây thường là biểu hiện nghiêm trọng và cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nạp quá nhiều viên bổ sung sắt, các thực phẩm giàu sắt như huyết động vật, gan, thận hay mận khô, nho khô, sô cô la đen cũng có thể gây phân đen.