Hồng Đào phản ứng về Ma Ran Đô

Mới đây, trên trang cá nhân, Ma Ran Đô đã chính thức xác nhận góp mặt trong dự án điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ. Nam diễn viên đăng poster phim kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Á à, tui cũng góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ nữa nè cả nhà. Đố cả nhà biết tui có 'báo' mẹ Đào hông nha".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng Ma Ran Đô khi có thêm một vai diễn mới. Đồng thời, không ít người bày tỏ mong chờ những màn tương tác của anh với dàn diễn viên trong phim.

Đáng chú ý, nghệ sĩ Hồng Đào cũng để lại bình luận dưới bài đăng của Ma Ran Đô. Nữ diễn viên viết: "Trời ơi! Con hề hước vui nhộn duyên dáng giống thầy con, cả đoàn cười quá cười... con quên rồi sao".

Lời nhận xét của Hồng Đào phần nào cho thấy không khí vui vẻ giữa các thành viên trong đoàn phim. Cách xưng hô thân mật cùng màn tương tác hài hước của hai diễn viên cũng khiến khán giả thêm tò mò về nhân vật mà Ma Ran Đô đảm nhận trong Ngày Con Còn Mẹ.

Ngày Con Còn Mẹ là phim tâm lý - gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026. Phim xoay quanh bà Tím (Hồng Đào) và con gái Mây (Phương Anh Đào). Mây lớn lên với cảm giác mình bị mẹ bỏ quên vì cho rằng anh Hai Pháo mới là người được mẹ yêu thương nhất. Những tổn thương tích tụ khiến hai mẹ con thường xuyên tranh cãi và ngày càng xa cách.

Chỉ sau một biến cố, Mây mới nhận ra tình yêu của mẹ và hiểu rằng cô đã dành nhiều năm trách một người mà mình chưa thực sự thấu hiểu. Câu chuyện giữa hai mẹ con là tuyến nội dung chính của tác phẩm, khai thác những khoảng cách trong tình cảm gia đình và hành trình thấu hiểu giữa các thành viên.

Qua những hình ảnh được công bố, một số khán giả đồn đoán Ma Ran Đô có thể đảm nhận vai bạn trai của Phương Anh Đào trong phim. Tuy nhiên, phía ê-kíp Ngày Con Còn Mẹ hiện chưa công bố chính thức tên nhân vật cũng như vai diễn cụ thể của Ma Ran Đô. Vì vậy, thông tin về mối quan hệ giữa nhân vật của anh và Mây vẫn còn là ẩn số.

Ngoài Ngày Con Còn Mẹ, Ma Ran Đô còn tham gia các dự án điện ảnh khác như Án Mạng Xém Hoàn Hảo, Trại Giam Hạnh Phúc, Hoàng Hậu Cuối Cùng...

Việc góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ tiếp tục nối dài danh sách dự án điện ảnh của Ma Ran Đô trong năm 2026. Trước đó, nam diễn viên từng xác nhận tham gia Án Mạng Xém Hoàn Hảo. Nam diễn viên vào vai Hoàng Khang, bạn trai của Trinh (DJ Mie). Nhân vật này trở thành một trong những nghi phạm trọng tâm liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phim trường.

Ngoài ra, anh đảm nhận vai quản giáo Thượng úy Tú trong Trại Giam Hạnh Phúc. Nhân vật có vẻ ngoài nghiêm nghị và chịu trách nhiệm cai quản các phạm nhân. Sang năm 2027, Ma Ran Đô tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với Hoàng Hậu Cuối Cùng. Nam diễn viên đảm nhận vai vua Bảo Đại, đóng cặp cùng Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu.

Từ những dự án liên tiếp, Ma Ran Đô đang có thêm nhiều cơ hội thử sức với các dạng nhân vật khác nhau trên màn ảnh rộng. Trước mắt, sự xuất hiện của anh trong Ngày Con Còn Mẹ đang được khán giả chờ đợi, đặc biệt khi vai diễn vẫn được ê-kíp giữ kín.