Nghệ sĩ quốc tế đổ bộ Dinh Độc Lập, Hồ Gươm

Trong ngày 2/10, Hà Nội và TPHCM cùng đón chương trình âm nhạc quốc tế. Tại Hà Nội, Dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn ở Nhà hát Hồ Gươm. Tại TPHCM, DJ người Hy Lạp Argy đưa NeWorld đến Dinh Độc Lập, cùng nghệ sĩ techno người Thụy Điển Adam Beyer.

Sân khấu 4.000 khán giả tại Dinh Độc Lập

Theo đơn vị tổ chức Dance with Elan, TPHCM là điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á của NeWorld trong chặng lưu diễn. Chương trình diễn ra ngày 2/10, mở cổng từ 16h và dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên.

NeWorld được Argy phát triển thành chuỗi đêm diễn kết hợp âm nhạc với sân khấu hoành tráng. Nghệ sĩ người Hy Lạp gắn với dòng melodic house và techno, được biết đến qua các bản nhạc như Tataki, Aria và Sierra. Anh từng xuất hiện tại Tomorrowland, Ultra Music Festival và Electric Daisy Carnival.

Argy và Adam Beyer lần đầu đưa hạng mục 3D mapping lên sân khấu trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam.

Cùng có mặt tại Dinh Độc Lập là Adam Beyer, người sáng lập hãng đĩa Drumcode từ năm 1996. Beyer được biết đến với những set techno có nhịp mạnh. Hai nghệ sĩ luân phiên giữ vai trò chính trong đêm diễn.

Chương trình tại Dinh Độc Lập dự kiến đón khoảng 4.000 người. Phương án sản xuất được công bố gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng và trình chiếu 3D mapping trên kiến trúc công trình. Đây cũng là lần đầu Argy đưa hạng mục 3D mapping vào đêm diễn. Ban tổ chức trước đó dành nhiều tháng phát triển ý tưởng thiết kế sân khấu cho chặng TPHCM.

Big Bang diễn hai đêm ở Mỹ Đình

Trong ngày 2/10, Dàn nhạc Giao hưởng London bắt đầu hai đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano. Chương trình ngày 2 và 3/10 gồm các tác phẩm của Lyadov, Mozart và Tchaikovsky.

Ngày 17/10, Tiffany Young, thành viên Girls’ Generation, đưa Edge of Calm Tour đến Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM. Đêm diễn nằm trong lịch trình solo của nữ ca sĩ tại châu Á.

Cao điểm đổ dồn vào cuối tháng 10, Big Bang biểu diễn hai đêm 24-25/10 tại sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ chuyến lưu diễn XX: COSMOS. Theo công bố của YG Entertainment, G-Dragon, Taeyang và Daesung tham gia hai đêm diễn tại Hà Nội. Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu 20 năm hoạt động của nhóm.

Bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung có mặt ở Hà Nội vào tháng 10, chuẩn bị cho hai đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn đánh dấu 20 năm hoạt động.

Bên cạnh các đêm nhạc, đoàn Eifman Ballet của Nga trình diễn Eugene Onegin tại TPHCM từ ngày 21-24/10 và tại Hà Nội từ ngày 28-31/10. Tổng cộng, đoàn công bố tám suất diễn ở hai thành phố.

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, lịch concert trong nước cũng dày đặc từ đầu tháng 10. Chương trình Musique de Salon 22: Âm nhạc và điện ảnh do nhạc sĩ Đức Trí dàn dựng diễn tại Hà Nội ngày 3/10 và TPHCM ngày 10/10.

Đến cuối tuần 17-18/10, khán giả TPHCM đứng trước nhiều lựa chọn cùng lúc gồm Tinh hà say hi concert diễn ra tại Vạn Phúc City cùng concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Phùng Khánh Linh tiếp tục Giữa một vạn tour vào ngày 17/10.

Từ nhạc điện tử, Kpop, giao hưởng, ballet quốc tế đến loạt concert của nghệ sĩ Việt, tháng 10 đánh dấu một đợt hoạt động ồ ạt của công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam.