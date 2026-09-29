Mạc Văn Khoa tiết lộ dự định lớn

Trong ngày Giỗ Tổ sân khấu, Mạc Văn Khoa chia sẻ hình ảnh cùng lời nhắn gửi đến Tổ nghiệp: “Mong tổ nghiệp cho con có Sức có Trí có Lực có Lửa để phục vụ quý vị khán giả thân yêu”. Đáng chú ý, nam diễn viên còn tiết lộ mong muốn thực hiện “bộ phim ấp ủ” của mình và gửi lời cảm ơn khán giả đã đồng hành trên con đường nghệ thuật.

Chi tiết này khiến hành trình sắp tới của Mạc Văn Khoa được chú ý, nhất là khi nam diễn viên chưa công khai một dự án điện ảnh mới sau những bộ phim gần đây. Việc không góp mặt trong Út Lan 2 cũng khiến khán giả đặt câu hỏi về lựa chọn tiếp theo của anh. Tuy nhiên, lời chia sẻ trong ngày Giỗ Tổ cho thấy Mạc Văn Khoa vẫn đang hướng đến điện ảnh và có kế hoạch riêng cho chặng đường phía trước.

Mạc Văn Khoa chia sẻ hình ảnh cùng lời nhắn gửi đến Tổ nghiệp.

Thực tế, Mạc Văn Khoa không phải cái tên xa lạ với phòng vé Việt. Anh bước vào nghệ thuật từ sân khấu hài và được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành Á quân một chương trình truyền hình năm 2015. Từ đây, nam diễn viên bắt đầu xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh và dần tạo được dấu ấn với lối diễn hài đặc trưng.

Một trong những cột mốc đáng chú ý của Mạc Văn Khoa là Cua lại vợ bầu. Bộ phim ra mắt năm 2019, có sự tham gia của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú... và đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng. Đây là một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Mạc Văn Khoa gắn chặt hơn với thị trường phim chiếu rạp.

Cùng năm, Mạc Văn Khoa xuất hiện trong Lật mặt 4: Nhà có khách của Lý Hải. Phim đạt khoảng 120 tỷ đồng tại phòng vé. Hai năm sau, anh tiếp tục góp mặt trong Lật mặt 5: 48H, tác phẩm đạt hơn 150 tỷ đồng, tiếp tục cho thấy sức hút của những dự án mà nam diễn viên tham gia.

Không dừng ở các vai phụ, Mạc Văn Khoa dần được trao nhiều cơ hội hơn ở những vai trò quan trọng. Năm 2023, anh đóng chính cùng Anh Tú trong Siêu lừa gặp siêu lầy, doanh thu được ghi nhận khoảng 122 tỷ đồng. Thành tích này cho thấy nam diễn viên đã có thêm một dấu mốc đáng chú ý khi đảm nhận vai trò trung tâm của một tác phẩm điện ảnh thương mại.

Bên cạnh yếu tố doanh thu, Mạc Văn Khoa cũng từng bước thử sức với những dạng nhân vật khác. Trong Kẻ ẩn danh, anh tiếp tục xuất hiện trong một dự án hành động, trong khi Gặp lại chị bầu mang đến màu sắc hài - tình cảm và đạt khoảng 105 tỷ đồng.

Mạc Văn Khoa.

Đến năm 2025, Mạc Văn Khoa góp mặt trong Út Lan: Oán linh giữ của. Đây là một trong những lần nam diễn viên thử thay đổi hình ảnh khi đảm nhận nhân vật ông Danh với màu sắc bí ẩn, khác với kiểu vai hài quen thuộc. Bộ phim đạt khoảng 90 tỷ đồng tại phòng vé.

Dẫu vậy, điều khán giả chờ đợi hơn cả vẫn là “bộ phim ấp ủ” mà Mạc Văn Khoa vừa nhắc đến. Nam diễn viên chưa tiết lộ tên dự án, nội dung hay thời điểm triển khai, nhưng việc anh chủ động nói về mong muốn làm phim cho thấy định hướng nghề nghiệp đang có thêm một bước chuyển.

Từ một diễn viên hài bước lên màn ảnh rộng, Mạc Văn Khoa đã có nhiều tác phẩm đạt doanh thu hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Chặng đường phía trước vẫn còn rộng mở, đặc biệt khi nam diễn viên đang chuẩn bị cho một dự án điện ảnh riêng.

Với những gì đã thể hiện, câu chuyện của Mạc Văn Khoa chưa dừng lại ở những bộ phim đã phát hành. Điều được khán giả chờ đợi lúc này là dự án mà anh gọi là “bộ phim ấp ủ” sẽ được hiện thực hóa ra sao trong thời gian tới.