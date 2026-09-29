Diễn viên Lê Phương báo tin tang sự

Lê Phương là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn được khán giả yêu mến bởi hình ảnh người phụ nữ coi trọng gia đình và luôn dành nhiều thời gian cho những người thân yêu.

Mới đây, Lê Phương khiến đồng nghiệp và khán giả xúc động khi thông báo tin buồn bà của cô vừa qua đời. Nữ diễn viên cho biết cả ngày vẫn cố gắng tập trung hoàn thành công việc theo lịch trình đã lên từ trước. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi sân khấu, những cảm xúc về mất mát bất ngờ ùa về khiến cô không thể kìm lòng.

Diễn viên Lê Phương báo tin buồn.

Trên trang cá nhân, Lê Phương viết: "Cả ngày làm việc không sao, mà bước ra khỏi sân khấu thì mưa lụt cả một trời tuổi thơ. Có ông đón bà rồi, không khóc nhen! Con chào bà".

Bài đăng của Lê Phương nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều nghệ sĩ gửi lời chia buồn, động viên cô cùng gia đình vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Diễn viên Vân Trang viết: "Em xin chia buồn cùng chị và gia đình".

Ngoài ra, diễn viên Ngọc Tưởng, Quách Cung Phong, Lan Thy... cũng để lại lời chia buồn và động viên tinh thần Lê Phương. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả gửi lời hỏi thăm, mong nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe và sớm vượt qua nỗi mất mát.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả động viên tinh thần Lê Phương.

Lê Phương sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim và được biết đến qua những vai diễn nặng tâm lý. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng thể hiện tốt những nhân vật có diễn biến nội tâm phức tạp, Lê Phương từng bước tạo dựng vị trí riêng trong làng phim Việt.

Trong cuộc sống, nữ diễn viên nhiều lần cho thấy gia đình luôn là một trong những ưu tiên quan trọng. Sau những giờ làm việc trên phim trường hoặc sân khấu, cô dành thời gian cho gia đình nhỏ, cùng chồng và các con tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Lê Phương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh sum họp bên ba mẹ ruột, mẹ chồng và các thành viên trong gia đình.

Những buổi gặp gỡ, ăn uống hay những khoảnh khắc đời thường được nữ diễn viên lưu giữ và chia sẻ trên mạng xã hội. Qua đó, Lê Phương cho thấy cô là người coi trọng tình thân và luôn cố gắng vun đắp sự gắn kết giữa các thành viên.

Tin buồn về sự ra đi của bà khiến Lê Phương không khỏi đau lòng khi những ký ức tuổi thơ ùa về. Những lời động viên từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả cũng phần nào tiếp thêm sự an ủi cho nữ diễn viên trong thời điểm này.