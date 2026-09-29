Diễn viên Thúy Nga ngồi hát giữa chợ ở Mỹ khiến khán giả phản ứng

Thúy Nga là một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều vai diễn duyên dáng, hài hước và giàu màu sắc. Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thường xuyên hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và Mỹ, đồng thời nhận được sự quan tâm nhờ tính cách gần gũi, hài hước.

Mới đây, Thúy Nga khiến khán giả thích thú khi chia sẻ về dự định thử sức với vai trò ca sĩ. Ban đầu, nữ diễn viên tâm sự mong muốn này với Quang Lê. Nam ca sĩ sau đó tận tình phân tích cho Thúy Nga về những yếu tố cần thiết để trở thành một ca sĩ, từ giọng hát đến duyên làm nghề và khả năng biểu diễn trước công chúng.

Thúy Nga nhờ Quang Lê tư vấn có nên thử sức làm ca sĩ hay không. (Ảnh chụp màn hình từ YouTube Thúy Nga Channel)

Sau khi nghe những lời góp ý của Quang Lê, Thúy Nga quyết định thử một cách đặc biệt để làm quen với việc đứng hát trước khán giả. Nữ nghệ sĩ hài hước cho biết cô sẽ ra giữa một khu chợ ở Mỹ để hát, xem đây như một "sân khấu" giúp bản thân tập làm ca sĩ.

Không lâu sau đó, Thúy Nga thực sự xuất hiện giữa chợ ở Mỹ và tự tin cầm micro biểu diễn. Không có sân khấu hoành tráng hay hệ thống ánh sáng cầu kỳ, nữ diễn viên đứng giữa không gian đông người, vừa hát vừa giao lưu với những người xung quanh.

Ban đầu, sự xuất hiện của Thúy Nga khiến nhiều người có phản ứng tò mò. Một số khán giả đứng lại theo dõi màn biểu diễn, sau đó dần hưởng ứng và nhiệt tình cổ vũ nữ nghệ sĩ. Không khí càng trở nên vui vẻ khi một số người còn gửi tiền lẻ cho Thúy Nga sau phần trình diễn.

Thúy Nga tự tin hát giữa chợ ở Mỹ. (Ảnh chụp màn hình từ YouTube Thúy Nga Channel)

Sau buổi "biểu diễn", Thúy Nga đếm được hơn 33 USD. Thay vì giữ số tiền này, nữ diễn viên quyết định dùng để tặng những trường hợp cơ nhỡ, vô gia cư tại Mỹ. Hành động nhỏ của Thúy Nga nhận được sự chú ý bởi cách cô biến một màn vui đùa thành việc làm có ý nghĩa.

Thực chất, việc thử sức hát giữa chợ này chỉ là một màn đùa vui của Thúy Nga. Nữ nghệ sĩ vốn yêu nghệ thuật và thích ca hát nhưng nhiều năm qua, cô được công chúng biết đến chủ yếu với vai trò diễn viên hài. Việc thử đứng hát giữa chợ vì thế mang màu sắc giải trí, đồng thời cho thấy sự thoải mái và tinh thần không ngại thử nghiệm của nữ nghệ sĩ.

Hiện tại, Thúy Nga vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong những nội dung đời thường được chia sẻ đến khán giả. Nữ nghệ sĩ có thời gian sinh sống, làm việc tại nước ngoài nhưng vẫn giữ mối liên hệ với hoạt động nghệ thuật dành cho khán giả Việt.

Cuộc sống của Thúy Nga tại nước ngoài.

Bên cạnh công việc, Thúy Nga cũng dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân và gia đình. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến đi, hoạt động nghệ thuật cũng như những câu chuyện vui trong cuộc sống. Cách trò chuyện tự nhiên, hài hước giúp nữ nghệ sĩ duy trì sự gần gũi với khán giả sau nhiều năm hoạt động.

Thay vì xây dựng hình ảnh quá hào nhoáng, cô thường xuất hiện với phong cách giản dị và gần gũi. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Thúy Nga duy trì lượng khán giả yêu mến.

Thúy Nga từng là diễn viên hài nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu thích.