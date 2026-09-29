Soopi lên tiếng

Video mới trên kênh của Soopi với dòng chữ "복귀" (trở lại). Ảnh: YouTube.

Sau hơn một tuần kể từ loạt video tố cáo hành vi "đá stream" của các tuyển thủ Việt Nam tại PUBG Asia Stars 2026 (ngày 21/9), nữ streamer Hàn Quốc Soopi đăng tải video mới nhất trên kênh YouTube cá nhân để chia sẻ về kết quả vụ việc cũng như định hướng công việc trong thời gian tới.

Cụ thể, trong video đăng tải tối ngày 28/9 (giờ Việt Nam), Soopi cho biết cô đã đạt được kết quả như mong muốn liên quan đến bê bối gian lận vừa qua. Những kết quả này gồm phía đối phương đã thừa nhận lỗi, gửi lời xin lỗi chính thức và các tuyển thủ liên quan đều đã nhận hình phạt thích đáng từ phía Ban tổ chức lẫn nhà phát hành KRAFTON.

Đáng chú ý, nữ streamer tiết lộ công ty quản lý của cô là iM Brand đang tích cực thu thập thêm các bằng chứng và tiếp nhận thông tin từ người hâm mộ. iM Brand đang phối hợp chặt chẽ với đội ngũ pháp lý để xử lý sự việc một cách bài bản và triệt để, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho streamer.

Ngoài việc quay trở lại livestream, Soopi cũng sẽ tiếp tục tham gia giải đấu giao hữu "Delta Force Rush Arena". Ảnh: Namu.

Chia sẻ về kế hoạch cá nhân, Soopi bày tỏ mong muốn sớm đưa cuộc sống và công việc livestream trở lại nhịp độ bình thường. Cô khẳng định những rắc rối ngoài ý muốn vừa qua sẽ không làm ảnh hưởng đến niềm đam mê chơi game chuyên nghiệp của mình.

Nữ streamer nhấn mạnh sẽ tiếp tục trải nghiệm PUBG cũng như các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) khác như Valorant - vốn là sở trường lâu năm của cô. Soopi cho rằng bản thân không phải chịu thiệt thòi hay từ bỏ các tựa game yêu thích vì những sự cố không do cô gây ra.

Cuối video, Soopi gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng người hâm mộ đã luôn theo dõi, ủng hộ và bảo vệ cô trong suốt giai đoạn sóng gió vừa qua, giúp cô cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi lên sóng trở lại.