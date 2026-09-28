Chú ngựa bước vào nhà 'xin ăn', gật đầu như người và sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Vừa qua, một chú ngựa nâu ở Hồ Bắc, Trung Quốc bất ngờ gây sốt mạng xã hội khi tự nhiên bước vào nhà, tiến đến bàn ăn và có hành động được cho là "gật đầu" khi chủ nhân hỏi có muốn ăn cơm hay không. Trước những nghi ngờ cho rằng video được tạo bằng AI, chủ nhân khẳng định mọi hình ảnh đều là thật.

Đoạn video ghi lại cảnh một chú ngựa nâu thong thả bước vào nhà rồi tiến thẳng đến bàn ăn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi chủ nhân hỏi: "Muốn ăn cơm đúng không?", chú ngựa cúi đầu, tạo cảm giác như đang gật đầu trả lời.

Ngay sau đó, con ngựa tiến đến và ăn một chậu cơm trắng. Những hành động tự nhiên, khác thường của chú ngựa khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí đặt câu hỏi liệu video có phải sản phẩm của công nghệ AI hay đã qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, chủ nhân của chú ngựa khẳng định đoạn video hoàn toàn chân thực.

Được biết chú ngựa được nuôi như một thành viên trong gia đình. Chú ngựa có tên Dali, thuộc giống ngựa Warmblood Đức.

Theo chủ nhân là anh Phổ Vĩ, anh mua Dali từ Thượng Hải cách đây khoảng 3 năm. Sau khi đưa về nuôi, anh bắt đầu cho Dali làm quen với môi trường sống của con người và tiến hành huấn luyện trong thời gian dài. Mục tiêu là giúp chú ngựa có thể thích nghi với sinh hoạt gia đình và tương tác với con người.

Chú ngựa Dali tự nhiên bước vào nhà và tiến đến bàn ăn khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Sohu.

Gia đình Phổ Vĩ hiện sống tại một khu nhà kết hợp với cơ sở kinh doanh rượu ở Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Nhờ được nuôi dưỡng và làm quen với con người trong thời gian dài, Dali có thể tự do đi lại trong nhà.

"Ở nhà chúng tôi, nó giống như một thành viên trong gia đình, có thể vào phòng và ăn cùng mọi người", Phổ Vĩ chia sẻ với Sohu.

Không chỉ đi lại trong nhà, Dali còn từng cùng chủ nhân đi thang máy để gặp khách hàng. Khi ra ngoài làm việc, Phổ Vĩ đôi khi cũng đưa chú ngựa đi cùng.

Sau khoảng 3 năm sống cùng con người và được huấn luyện, Dali hình thành nhiều thói quen đặc biệt. Chủ nhân cho biết chú ngựa có thể phản ứng trước một số lời nói và hành động quen thuộc.

Nhờ những màn tương tác độc lạ này đã khiến Dali trở thành nhân vật được yêu thích trên các tài khoản video ngắn của Phổ Vĩ. Hiện tài khoản của anh hiện có lượng người theo dõi lên tới hàng triệu, trong đó Dali là một trong những nhân vật thu hút nhiều sự chú ý.

Chú ngựa Dali không chỉ được xem như thú cưng mà còn xuất hiện trong một số hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch tại địa phương.