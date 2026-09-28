7 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng iQIYI

Bảng xếp hạng iQIYI quy tụ nhiều tác phẩm Hoa ngữ với màu sắc đa dạng, từ cổ trang, kỳ ảo, ngôn tình đến hình sự, phá án. Đáng chú ý, Nhất Âu Xuân của Hứa Khải và Châu Dã góp mặt ở vị trí dẫn đầu, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Trường Sinh Khế, Đông Chí, Quy Lộ hay Trục Ngọc.

1. Nhất Âu Xuân

Với sự tham gia của Hứa Khải, Châu Dã và Phú Đại Long, Nhất Âu Xuân nổi bật với câu chuyện cổ trang mang màu sắc đấu trí. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của U Tứ Tỷ, phim lấy bối cảnh thời Nam Tống, xoay quanh Tạ Thanh Viên (Châu Dã), tiểu thư quyền quý sớm mất mẹ và phải sống lưu lạc. Khi trưởng thành, cô trở về Tạ gia để điều tra cái chết của mẹ. Tại đây, Thanh Viên tái ngộ Thẩm Nhuận (Hứa Khải), người từng có thời gian nương tựa cô nhưng nay đã trở thành một trọng thần mưu lược, quyết đoán trên quan trường. Từ sự dè chừng ban đầu, cả hai dần hợp tác để điều tra một vụ án tham nhũng bị che giấu nhiều năm, kéo theo những biến động trong triều đình.

2. Trường Sinh Khế

Trường Sinh Khế có sự góp mặt của Phương Dật Luân, Tạ Khả Dần và Diêu Trì, thuộc dòng kỳ ảo, lãng mạn. Phim xoay quanh mối duyên kéo dài 3.000 năm của Tống Diệc Thu (Tạ Khả Dần) và thị vệ Ninh Trường Việt (Phương Dật Luân). Từ thời cổ đại, cả hai đã bí mật uống thuốc trường sinh và sống mãi không già. Khi bước vào thời hiện đại, họ gặp Lâm Hoài (Diêu Trì), một nam sinh đại học. Sự xuất hiện của nhân vật này dần thức tỉnh những ký ức, ân oán và tình cảm đã bị chôn vùi qua nhiều thế kỷ. Câu chuyện của ba nhân vật trải dài qua ba thời kỳ, từ cổ đại đến Dân Quốc và hiện đại.

3. Đông Chí

Đông Chí quy tụ Hoàng Cảnh Du, Tôn Thiên, Thi Thi và Vương Thiên Thần, được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám ngôn tình đô thị của Ngưng Lũng. Phim kể về Giang Thành Ngật (Hoàng Cảnh Du), cảnh sát thuộc tổ trọng án, và Lục Yên (Tôn Thiên), nữ bác sĩ gây mê từng là mối tình đầu của anh. Sau 8 năm xa cách, hai người gặp lại khi cùng vướng vào một vụ án giết người hàng loạt bí ẩn. Những manh mối của vụ án dẫn họ trở lại câu chuyện về Đặng Man, người bạn thân đã qua đời nhiều năm trước. Trong quá trình Giang Thành Ngật bảo vệ Lục Yên và cùng cô điều tra, những bí mật phía sau vụ án dần được hé lộ, đồng thời mối tình tưởng như đã khép lại cũng có cơ hội nối lại.

4. Quy Lộ

Quy Lộ xoay quanh mối tình nhiều năm của Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên). Chuyển thể từ tiểu thuyết của Mặc Bảo Phi Bảo, phim kể về hai người từng là mối tình đầu thời thanh xuân nhưng phải chia tay sau khi Lộ Viêm Thần rời đi làm cảnh sát đặc nhiệm và gia đình Quy Hiểu gặp biến cố. Mười năm sau, họ tình cờ gặp lại tại một vùng biên giới. Những tình cảm từng bị thời gian và hoàn cảnh chia cắt dần trở lại, trong khi Lộ Viêm Thần vẫn phải đối diện với những nhiệm vụ nguy hiểm cùng sự ngăn cản từ gia đình. Sau nhiều thử thách, cả hai quyết định cho tình yêu thêm một cơ hội.

5. Bay Vào Tim Anh

Bay Vào Tim Anh là câu chuyện tình cảm đô thị giữa Nguyễn Tư Nhàn (Lưu Tá Ninh) và Phó Minh Dư (Ngụy Triết Minh). Tư Nhàn vốn là một tiếp viên hàng không nhưng luôn nuôi ước mơ trở thành phi công. Sau những hiểu lầm và va chạm trong công việc với Phó Minh Dư, cô quyết định nghỉ việc để tự theo đuổi mục tiêu. Ba năm sau, Tư Nhàn tốt nghiệp thủ khoa học viện và được tuyển dụng trở lại hãng hàng không. Lần này, cô xuất hiện với tư cách một phi công. Quá trình làm việc chung khiến những hiểu lầm giữa Tư Nhàn và Phó Minh Dư dần được tháo gỡ, từ đó mở ra một mối quan hệ tình cảm mới.

6. Trục Ngọc

Trục Ngọc đánh dấu màn kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi trong câu chuyện cổ trang lấy bối cảnh thời loạn thế. Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi) là cô gái mồ côi, mạnh mẽ và phải gánh vác gia đình bằng nghề bán thịt heo. Trong một đêm bão tuyết, cô tình cờ cứu Tạ Chinh (Trương Lăng Hách), một vị hầu gia đang che giấu thân phận để điều tra mối huyết thù kéo dài 17 năm của gia tộc. Vì những mục đích riêng, hai người bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân giả. Thế nhưng sau khi cùng trải qua chiến trường và những cuộc đấu quyền lực, mối quan hệ vốn được xây dựng trên sự toan tính dần chuyển thành tình cảm sâu sắc.

7. Rừng Thép

Rừng Thép khép lại danh sách với câu chuyện hình sự, phá án có sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên, Thái Văn Tịnh, Tần Tuấn Kiệt và Triệu Tuân. Phim xoay quanh vụ án mang mã số 8.17 xảy ra tại thành phố Hải Châu 5 năm trước. Khi những manh mối mới bất ngờ xuất hiện bên một dòng sông, Chu Cẩn (Thái Văn Tịnh), nữ nhân viên điều tra của Cục Công an Nam Thành, chủ động tham gia phá án. Động lực của cô còn đến từ việc hai đồng sự thân thiết từng hy sinh trong vụ án, trong đó có anh trai ruột Chu Xuyên. Từ những manh mối mới, cuộc điều tra dần mở ra những bí mật bị che giấu suốt nhiều năm.

Danh sách 7 tác phẩm cho thấy bảng xếp hạng iQIYI quy tụ nhiều màu sắc khác nhau của phim Hoa ngữ. Bên cạnh những câu chuyện cổ trang như Nhất Âu Xuân và Trục Ngọc, các tác phẩm kỳ ảo, tình cảm hay hình sự như Trường Sinh Khế, Quy Lộ, Đông Chí và Rừng Thép cũng góp mặt, tạo nên bức tranh đa dạng về những bộ phim đang được chú ý.