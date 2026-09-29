Madonna 'khó cứu' mùa giải VMAs 2026 nhạt nhòa

MTV Video Music Awards 2026 khép lại với nhiều màn trình diễn đáng nhớ, nhưng cũng để lại không ít dấu hỏi về cách chương trình lựa chọn nghệ sĩ và xây dựng không khí sân khấu.

Nhìn lại đêm trao giải, điều dễ nhận thấy là khoảng cách giữa những nghệ sĩ thực sự tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ và những tiết mục chưa đủ sức khuấy động khán phòng. Madonna, ở tuổi 68, một lần nữa cho thấy vì sao bà vẫn là cái tên gắn liền với lịch sử VMAs.

Trong khi đó, Adam Lambert bất ngờ trở thành người giúp phần tưởng niệm George Michael lấy lại năng lượng cần thiết. Kacey Musgraves cũng tạo được dấu ấn khi thể hiện ca khúc kinh điển I Will Always Love You để tri ân Dolly Parton. Ngược lại, một số tiết mục như của Bruno Mars hay Sienna Spiro bị đánh giá là thiếu điểm nhấn, khiến chương trình đôi lúc rơi vào trạng thái khá trầm lắng.

Madonna vẫn là 'nữ hoàng' của VMAs

Với năm lần biểu diễn tại VMAs trước năm nay, trong đó có màn xuất hiện ngay từ lễ trao giải đầu tiên vào năm 1984, Madonna gần như đã trở thành một phần lịch sử của sự kiện.

Năm 2026, nữ ca sĩ tiếp tục đảm nhận vị trí mở màn và lựa chọn một màn trình diễn quy mô lớn, lấy cảm hứng từ bộ phim ngắn Confessions II. Madonna không xuất hiện một mình. Bà lần lượt mang đến sân khấu những khách mời đáng chú ý như Sabrina Carpenter trong Bring Your Love và Charli XCX trong bản phối mới của Danceteria Afterhours.

Màn trình diễn còn được xây dựng với hàng loạt nhân vật và hình ảnh gợi nhắc đến những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của Madonna. Sự xuất hiện của Sombr, Julia Garner trong hình tượng Madonna thời Blonde Ambition, Seth Rogen và Debi Mazar càng khiến sân khấu trở nên giàu tính trình diễn. Sau hơn bốn thập kỷ kể từ lần đầu xuất hiện tại VMAs, Madonna vẫn cho thấy khả năng biến một sân khấu trao giải thành không gian trình diễn mang dấu ấn cá nhân. Ở thời điểm nhiều tiết mục khác chưa tạo được hiệu ứng tương tự, màn mở màn của bà càng trở nên nổi bật.

Kacey Musgraves xúc động khi hát 'I Will Always Love You'

Nếu Madonna mang đến sự bùng nổ thì Kacey Musgraves lại lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn trong phần tưởng niệm Dolly Parton. Việc Musgraves được lựa chọn để thể hiện I Will Always Love You được xem là phù hợp bởi cô là một trong những nghệ sĩ nhạc đồng quê đương đại có nhiều điểm tương đồng với tinh thần âm nhạc mà Dolly Parton từng theo đuổi.

Trên sân khấu nhỏ hình tròn, Kacey Musgraves chỉ cần một nghệ sĩ piano đồng hành và một bộ tóc giả gợi nhớ đến hình ảnh Dolly Parton. Không cần dàn dựng quá cầu kỳ, nữ ca sĩ tập trung vào giọng hát và cảm xúc của ca khúc.

I Will Always Love You vốn là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Dolly Parton. Bởi vậy, thử thách đối với Kacey Musgraves không chỉ nằm ở việc hát lại một ca khúc kinh điển mà còn phải giữ được tinh thần nguyên bản nhưng đồng thời tạo dấu ấn riêng. Sau phần trình diễn, hình ảnh Dolly Parton thời trẻ xuất hiện trên màn hình, tạo nên một khoảnh khắc nối liền giữa quá khứ và hiện tại.

Bruno Mars chưa tạo được dấu ấn

Trái ngược với những tiết mục giàu năng lượng, màn trình diễn được ghi hình trước của Bruno Mars với Dance With Me lại trở thành một trong những phần gây tranh luận.

Chương trình vốn đã bắt đầu muộn 15 phút do lịch phát sóng liên quan đến NFL, nhưng vẫn dành thời lượng cho tiết mục của Bruno Mars.

Nam ca sĩ xuất hiện trong hình ảnh đậm chất cao bồi, thể hiện một ca khúc có chủ đề xoay quanh chuyện khiêu vũ cùng người mình yêu. Tuy nhiên, cách dàn dựng chậm và kéo dài khiến tiết mục bị nhận xét là thiếu cao trào.

Ngay cả phần guitar solo cũng không tạo được cú hích cần thiết để thay đổi không khí. Với một chương trình vốn cần liên tục tạo ra những khoảnh khắc gây bất ngờ, tiết mục của Bruno Mars vì thế không để lại ấn tượng tương xứng với vị thế của nam ca sĩ.

Adam Lambert 'giải cứu' phần tưởng niệm George Michael

Một trong những điểm gây chú ý khác của VMAs 2026 là phần tưởng niệm George Michael. Nếu Dolly Parton có một màn tri ân tương đối phù hợp với hình ảnh và âm nhạc của bà, phần tưởng niệm George Michael lại được xây dựng với những lựa chọn khiến hiệu quả tổng thể không thực sự thuyết phục.

Sombr thể hiện Father Figure, Raye trình bày I Knew You Were Waiting (For Me), trong khi Teddy Swims đảm nhận Careless Whisper.

Sự xuất hiện của Adam Lambert sau đó mang đến thay đổi rõ rệt. Với Freedom! ’90, Adam Lambert cho thấy khả năng làm chủ sân khấu cùng chất giọng mạnh mẽ, đồng thời tạo ra nguồn năng lượng phù hợp với tinh thần của George Michael.

Freedom! ’90 vốn là một ca khúc có sức sống đặc biệt. Dù được trình diễn trong một quán bar nhỏ hay trên sân khấu lớn, bài hát vẫn có khả năng kéo khán giả trở lại với âm nhạc. Trong đêm VMAs năm nay, Adam Lambert đã tận dụng được điều đó để tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của phần tưởng niệm.

Sienna Spiro và màn trình diễn mang màu sắc hoài cổ

Sienna Spiro có màn ra mắt tại VMAs với Great Expectations, nhưng phần trình diễn lại chưa tạo được hiệu ứng mạnh.

Từ hàng mi theo phong cách Twiggy, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ cho đến chiếc váy bạc gợi liên tưởng đến thời trang khoa học viễn tưởng, toàn bộ sân khấu đều mang màu sắc retro. Sienna Spiro đứng giữa sân khấu được thiết kế giống một chiếc đĩa than khổng lồ và tập trung thể hiện giọng hát. Tuy nhiên, cách trình diễn khá tĩnh khiến tiết mục thiếu đi sự biến hóa cần thiết.

Đối với một lễ trao giải vốn đề cao tính trình diễn như VMAs, chỉ sở hữu một giọng hát tốt đôi khi chưa đủ để tạo nên một khoảnh khắc truyền hình đáng nhớ.

Yung Lean chứng minh sức hút của trình diễn

Yung Lean lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Trong màn trình diễn Storm, nam rapper được bao quanh bởi những vũ công mặc vest, tạo nên một không gian vừa hỗn loạn vừa có tính kiểm soát.

Không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào những hiệu ứng sân khấu phức tạp, Yung Lean vẫn duy trì được sự hiện diện mạnh mẽ. Khả năng làm chủ sân khấu trở thành yếu tố quan trọng giúp tiết mục nổi bật giữa một chương trình có quá nhiều phần trình diễn được dàn dựng công phu. Màn xuất hiện của Yung Lean một lần nữa cho thấy sức hút trên sân khấu không chỉ đến từ tên tuổi hay kinh phí sản xuất. Một nghệ sĩ có khả năng kiểm soát không gian và tạo tương tác với khán giả vẫn có thể biến một tiết mục thành điểm nhấn.

Taylor Swift và cảm giác cần một khoảng nghỉ

Taylor Swift là một trong những nhân vật trung tâm của VMAs 2026. Cô đã giành một giải thưởng trước khi đặt chân lên sân khấu và lựa chọn sự kiện này để giới thiệu video mới Patient Zero.

MV tiếp tục khai thác những hình ảnh quen thuộc trong thế giới nghệ thuật của Taylor Swift: màu son đỏ, không khí mang hơi hướng văn hóa New England và hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện xuyên suốt câu chuyện.

Taylor Swift cũng được trao danh hiệu Artist Director Honors và dành phần lớn bài phát biểu để nói về tình yêu dành cho việc làm video âm nhạc. Tuy nhiên, phần xuất hiện của cô không tạo ra được cú hích tương xứng với kỳ vọng. Những hình ảnh và ý tưởng trong Patient Zero phần nào gợi lại nhiều yếu tố từng xuất hiện trong các sản phẩm trước đó của nữ ca sĩ.

Điều này khiến màn xuất hiện của Taylor Swift trở nên khá an toàn trong một đêm trao giải vốn cần những khoảnh khắc mới mẻ.

VMAs 2026 và câu hỏi về sức hút của một lễ trao giải âm nhạc

Điều đáng chú ý nhất sau VMAs 2026 có lẽ không nằm ở một tiết mục riêng lẻ, mà ở câu hỏi lớn hơn về sức sống của chính lễ trao giải.

Trong quá khứ, VMAs từng nổi tiếng với những màn trình diễn gây bất ngờ, những cuộc kết hợp khó đoán và những khoảnh khắc nhanh chóng trở thành một phần của văn hóa đại chúng.

Năm nay, Madonna vẫn có thể tạo ra cảm giác đó. Adam Lambert cũng cho thấy một màn trình diễn đúng thời điểm có thể lập tức thay đổi bầu không khí. Yung Lean chứng minh sức mạnh của khả năng làm chủ sân khấu, còn Kacey Musgraves tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc bằng sự tiết chế.

Nhưng bên cạnh đó là không ít tiết mục chưa đủ sức tạo dấu ấn, khiến chương trình đôi lúc thiếu đi sự liều lĩnh vốn từng là đặc trưng của VMAs.

Có lẽ vấn đề không phải VMAs thiếu những nghệ sĩ tài năng. Ngược lại, âm nhạc hiện nay đang có rất nhiều màu sắc và những cái tên đủ sức tạo nên những màn trình diễn khác biệt. Câu hỏi nằm ở việc lễ trao giải có sẵn sàng trao cho họ không gian để tạo ra những khoảnh khắc thực sự khó đoán hay không.

Và trong một đêm mà Madonna ở tuổi 68 vẫn là người khiến khán giả phải chú ý, VMAs 2026 vô tình đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: đâu là những nghệ sĩ sẽ tạo nên diện mạo mới cho sân khấu này trong những năm tới?