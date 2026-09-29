'Con trai' Lý Liên Kiệt gặp khó sau 30 năm, từng được kỳ vọng kế nghiệp Thành Long

Năm 1995, khi điện ảnh võ thuật Hong Kong vẫn đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, một cậu bé 9 tuổi xuất hiện bên cạnh Lý Liên Kiệt trong bộ phim Tân Thiếu Lâm Ngũ Tổ và nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả chú ý. Cậu bé ấy là Tạ Miêu, người sau này thường được nhắc đến với danh xưng "con trai màn ảnh" của Lý Liên Kiệt. Những màn phối hợp giữa hai người trên màn ảnh từng khiến nhiều khán giả tin rằng một thế hệ ngôi sao võ thuật mới đang chuẩn bị xuất hiện.

Tạ Miêu khi đó sở hữu những yếu tố hiếm có ở một diễn viên nhí. Cậu có nền tảng võ thuật tốt, khả năng thực hiện các động tác khó trước máy quay và đặc biệt là sự tự nhiên trong diễn xuất. Trong Tân Thiếu Lâm Ngũ Tổ và Thư Kiếm Ân Cừu Lục hay Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi, hình ảnh cậu bé nhỏ tuổi đứng cạnh những tên tuổi lớn đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả.

Tạ Miêu từng gây chú ý khi mới 9 tuổi với vai diễn bên cạnh Lý Liên Kiệt trong Tân Thiếu Lâm Ngũ Tổ.

Tuy nhiên, con đường trở thành một ngôi sao võ thuật hàng đầu lại không diễn ra như kỳ vọng. Khi trưởng thành, Tạ Miêu không tiếp tục duy trì được sức nóng như thời thơ ấu. Sự thay đổi của thị trường điện ảnh, sự suy giảm của dòng phim võ thuật truyền thống và việc thiếu những dự án lớn phù hợp khiến anh dần rời xa vị trí trung tâm của màn ảnh.

Trong nhiều năm, Tạ Miêu chủ yếu xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và phim hành động kinh phí vừa phải. Anh vẫn duy trì khả năng võ thuật nhưng không có nhiều cơ hội để thể hiện ở những tác phẩm đủ sức tạo nên bước ngoặt. Trong khi đó, khán giả chứng kiến nhiều gương mặt mới xuất hiện, còn thế hệ đàn anh như Thành Long và Lý Liên Kiệt vẫn giữ vị trí biểu tượng trong dòng phim hành động.

Sau ánh hào quang tuổi thơ, Tạ Miêu bước vào giai đoạn khó khăn khi dòng phim võ thuật Hong Kong dần thay đổi.

Điều đáng chú ý là Tạ Miêu chưa từng từ bỏ con đường võ thuật. Thay vì chạy theo hình ảnh ngôi sao giải trí, anh lựa chọn tiếp tục rèn luyện và tham gia các dự án thiên về hành động thực chiến. Trong thời điểm phim võ thuật không còn giữ vị trí thống trị như trước, sự kiên trì này khiến hành trình của anh trở nên đặc biệt hơn.

Bước ngoặt mới đến khi Tạ Miêu hợp tác với đạo diễn võ thuật nổi tiếng Cốc Viên Kiến trong bộ phim Hỏa Già Nhãn. Tác phẩm tập trung mạnh vào những màn giao đấu thực tế, hạn chế kỹ xảo và đặt trọng tâm vào khả năng biểu diễn của diễn viên. Đây là môi trường phù hợp để Tạ Miêu phát huy thế mạnh từng giúp anh được chú ý từ khi còn nhỏ.

Sự trở lại với Hỏa Già Nhãn giúp Tạ Miêu có cơ hội khoe lại thế mạnh võ thuật từng làm nên tên tuổi.

Sau khi ra mắt tại các sự kiện điện ảnh quốc tế, Hỏa Già Nhãn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ phần hành động được đánh giá cao. Tạ Miêu gây chú ý bởi phong cách đánh mạnh mẽ, giàu thể lực và không né tránh việc thể hiện sự đau đớn của nhân vật. Những cảnh chiến đấu trong phim giúp khán giả nhìn thấy một Tạ Miêu trưởng thành hơn so với hình ảnh cậu bé năm nào.

Thành công về mặt chuyên môn giúp tên tuổi Tạ Miêu được nhắc lại trong cuộc trò chuyện về tương lai của phim hành động Hoa ngữ. Anh từng được xem là một trong những người có khả năng tiếp nối tinh thần của thế hệ Thành Long, Lý Liên Kiệt, bởi anh sở hữu nền tảng võ thuật và kinh nghiệm diễn xuất từ rất sớm.

Tạ Miêu từng được xem là một trong những gương mặt có khả năng tiếp nối thế hệ võ thuật của Thành Long và Lý Liên Kiệt.

Tuy nhiên, việc trở thành người kế nghiệp những tượng đài trước đó chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Thành Long xây dựng tên tuổi bằng phong cách hành động pha trộn hài hước và sự liều lĩnh đặc trưng. Lý Liên Kiệt tạo dấu ấn bằng kỹ thuật võ thuật chuẩn xác cùng khí chất võ hiệp. Tạ Miêu dù có nền tảng riêng nhưng vẫn cần thêm những tác phẩm đủ sức khẳng định vị trí của mình trong thời đại điện ảnh mới.

Khó khăn lớn nhất của Tạ Miêu không nằm ở khả năng võ thuật mà nằm ở thị trường dành cho phim hành động thuần túy ngày càng thu hẹp. Những bộ phim chú trọng vào kỹ năng chiến đấu thật thường khó cạnh tranh với các tác phẩm sử dụng ngôi sao lưu lượng, kỹ xảo lớn hoặc câu chuyện hướng đến số đông khán giả hơn.

Sau hơn 30 năm kể từ ngày xuất hiện bên cạnh Lý Liên Kiệt, Tạ Miêu vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm vị trí của mình. Anh không còn là cậu bé từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao võ thuật tiếp theo ngay lập tức, nhưng cũng chưa bao giờ rời khỏi con đường đã lựa chọn.

Từ cậu bé đứng cạnh Lý Liên Kiệt đến diễn viên hành động trưởng thành, Tạ Miêu đã đi qua hơn ba thập kỷ với điện ảnh võ thuật.

Sự trở lại với Hỏa Già Nhãn cho thấy Tạ Miêu vẫn còn khả năng tạo dấu ấn khi có một dự án phù hợp. Có thể anh chưa trở thành biểu tượng mới của dòng phim hành động như nhiều người từng dự đoán, nhưng hành trình bền bỉ suốt nhiều thập kỷ đã giúp anh trở thành một trong số ít diễn viên võ thuật vẫn giữ được tinh thần của điện ảnh hành động truyền thống.