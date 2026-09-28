Vợ NSND Công Lý lên tiếng về tình cảnh hôn nhân hiện tại

Mới đây, vợ NSND Công Lý đăng tải đoạn clip bên ông xã và có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Ngọc Hà cho biết: "Tương lai như thế nào thì không ai biết trước được, nhưng ở thời điểm hiện tại, vợ chồng em vẫn rất hạnh phúc. Em luôn trân trọng những gì mình đang có và muốn tiếp tục đồng hành cùng anh Lý trên chặng đường phía trước".

Trong đoạn video, Ngọc Hà còn hài hước kể về những thay đổi trong sinh hoạt của chồng sau thời gian điều trị sức khỏe. Cô tiết lộ NSND Công Lý hiện rất thích ăn bánh trung thu, đồ ngọt và uống trà. Vì lo cho sức khỏe của ông xã, cô thường chủ động hạn chế những món này, đồng thời đùa vui rằng: "có lẽ sau khi không còn bia rượu nên chuyển sang thèm đồ ngọt".

Vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Ngọc Hà cho biết khẩu vị của NSND Công Lý đã thay đổi so với trước đây, song mọi thứ vẫn trong sự kiểm soát. Cô cũng thừa nhận: "Thời gian trước, em từng nhiều lần kể những câu chuyện giận dỗi, cãi nhau giữa hai vợ chồng trên mạng xã hội. Nhưng thực sự có rất nhiều ý kiến trái chiều, có người cho rằng đó là chuyện đương nhiên, có những người thực sự như 'mẹ online' vào phán em. Em nghe em sợ quá, em không dám ra clip nữa".

Theo Ngọc Hà, sau khi nhận được sự động viên từ bạn bè và người thân, cô quyết định cởi mở hơn. Vợ NSND Công Lý cho rằng: "Mỗi người có một cuộc đời và em sẽ lựa chọn một cuộc sống đáng sống, đấy chính là luôn luôn chăm chỉ làm việc".

NSND Công Lý và Ngọc Hà bắt đầu gắn bó từ năm 2016, sau khoảng 5 năm tìm hiểu mới tổ chức đám cưới vào đầu năm 2021. Tháng 7 cùng năm, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, khiến cuộc sống của hai vợ chồng có nhiều thay đổi. Từ đó, Ngọc Hà dành nhiều thời gian đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi.

Đến năm 2026, hành trình 10 năm bên nhau trở thành một dấu mốc đặc biệt của NSND Công Lý và Ngọc Hà. Người vợ kém chồng 15 tuổi từng chia sẻ rằng dù cuộc sống có nhiều biến động, hai người vẫn ở bên, cùng cười, cùng khóc, ủng hộ và đồng hành với nhau.

NSND Công Lý và Ngọc Hà.

Những hình ảnh đời thường được vợ NSND Công Lý chia sẻ thời gian qua cho thấy cuộc sống của hai người hiện tại chủ yếu xoay quanh gia đình và những hoạt động phù hợp với tình hình của nam nghệ sĩ. Thay vì xuất hiện dày đặc như trước, NSND Công Lý duy trì nhịp sống nhẹ nhàng hơn, đồng thời từng bước trở lại với nghệ thuật bằng những vai diễn có thời lượng phù hợp.

Trong sự nghiệp, NSND Công Lý được khán giả nhớ đến nhiều nhất với vai Bắc Đẩu trong Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Trên màn ảnh nhỏ, ông từng tham gia Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim và Cha tôi, người ở lại. Năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Không chỉ đóng phim truyền hình, NSND Công Lý từng góp mặt trong một số phim điện ảnh như Người Mỹ trầm lặng (2002), Vua bãi rác (2002), Vũ điệu tử thần (2007) và Tâm hồn mẹ (2011). Trong Người Mỹ trầm lặng, ông đảm nhận vai một người lính dưới quyền tướng Trịnh Minh Thế.

Đáng chú ý, Người Mỹ trầm lặng có doanh thu toàn cầu khoảng 27,67 triệu USD. Quy đổi theo tỷ giá 26.300 đồng/USD, con số tương đương khoảng 727,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là doanh thu của toàn bộ bộ phim, không phải doanh thu riêng của NSND Công Lý.

NSND Công Lý.

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý từng bước trở lại với những vai nhỏ trong Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim và Cha tôi, người ở lại. Riêng Cha tôi, người ở lại, ông vào vai ông nội của Việt; sự xuất hiện này được khán giả chú ý bởi đánh dấu thêm một lần nam nghệ sĩ trở lại phim trường.

Ở thời điểm hiện tại, NSND Công Lý chưa có dự án điện ảnh mới được công bố trong năm 2026. Thay vào đó, những khoảnh khắc đời thường bên vợ NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm. Sau nhiều thay đổi, cả hai tiếp tục duy trì cuộc sống gia đình và đồng hành cùng nhau, trong khi nam nghệ sĩ vẫn giữ kết nối với sân khấu, màn ảnh bằng những dự án phù hợp.